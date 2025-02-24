Россия готова сотрудничать с США по редкоземельным металлам на оккупированных территориях – Путин

Путин также заявил, что Россия "не имеет ничего против" существования украинской государственности.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова предложить США сотрудничество в сфере добычи редкоземельных металлов, в том числе на территории оккупированного Донбасса.

Об этом он сообщил во время пресс-конференции, передает ТАСС.

Путин также заявил, что Россия "не имеет ничего против" существования украинской государственности, однако, по его словам, Украина не должна использоваться как плацдарм для действий против РФ.

Кроме того, президент России заявил, что президент США Дональд Трамп якобы стремится нормализовать ситуацию в Украине, а Владимир Зеленский, по его словам, этому мешает.