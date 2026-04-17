Россия готова ударить по НАТО раньше, чем ЕС успеет подготовиться: в WP назвали новую дату

Владимир Путин

Российская Федерация способна начать вооруженную агрессию против стран НАТО еще до того, как европейские государства завершат перевооружение.

Об этом сообщает The Washington Post.

Анализ угроз и стратегия Кремля

Согласно публикации, несмотря на значительные потери в войне против Украины, Кремль продолжает рассматривать Европу как основной театр военных действий. Бывший офицер разведки США Юджин Румер в отчете для Фонда Карнеги отмечает, что Россия выйдет из нынешнего конфликта «более обиженной и угрожающей».

По мнению экспертов, Путин может прибегнуть к нападению на одного из балтийских соседей, чтобы продемонстрировать недееспособность 5-й статьи Устава НАТО о коллективной обороне.

Военный аналитик Майкл Кофман отмечает, что по состоянию на март 2026 года российские войска терпят критические потери. За один месяц количество погибших и тяжелораненых составило от 30 000 до 35 000 человек. Это превосходит темпы ежемесячного пополнения армии РФ, но Москва продолжает поддерживать высшую интенсивность боев.

Издание подчеркивает, что «окно возможностей» для агрессии РФ может открыться из-за нескольких факторов:

Москва уже ведет кампанию саботажа против союзников Украины.

Фактор США: сомнения европейцев в надежности американских гарантий безопасности на фоне критики НАТО со стороны Дональда Трампа.

Угрозы ударами: официальные заявления МО РФ по поводу возможных атак на европейские компании, поставляющие дроны Украине.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтверждает серьезность ситуации, отмечая, что страны Альянса фактически уже находятся на восточном фланге под угрозой прямого столкновения.

«Россия может быть готова применить военную силу против НАТО в течение пяти лет», — предупредил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в своей речи в Chatham House в Лондоне в прошлом году.

