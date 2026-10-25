Россия готова возобновить переговоры с Украиной и США: какую дату назвали в Кремле

В России назвали дату возобновления переговоров / © Associated Press

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После 4 ноября Россия готова вернуться в переговорный процесс в трехстороннем формате с участием США и Украины.

Об этом помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил в комментарии российским СМИ.

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Россия готова вернуться к переговорам: заявление Ушакова

По словам Ушакова, анонсированная в ближайшее время встреча представителей РФ, США и Украины будет носить лишь предварительный характер.

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Он призвал не питать завышенные ожидания относительно предстоящего раунда переговоров, поскольку для выхода на окончательное мирное соглашение по Украине сторонам нужно проделать немало работы.

«За первую встречу тоже мало что решишь, она будет носить, наверное, такой пристрелочный характер», — добавил Ушаков.

Он также отметил, что по «украинскому вопросу» давно не было контактов.

Подготовка к саммиту Путина, Трампа и Си уже началась

Кроме всего, Ушаков сообщил, что организационная подготовка к трехстороннему саммиту Путина, Трампа и Си Цзиньпина уже началась.

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«Сейчас я уже могу точно сказать, что и в Москве, и в Пекине, и в Вашингтоне в целом готовы к проведению этой встречи, и подготовка к ней уже началась», — заявил Ушаков.

Он добавил, что в Китае якобы крайне серьезно отнеслись к организации переговоров.

Саммит в китайском Шэньчжэне должен состояться 18–19 ноября. Там Путин, Трамп и Си Цзиньпин, вероятно, будут обсуждать вопросы завершения войны в Украине без участия самой Украины. Международные аналитики и эксперты выражают опасения, что саммит может превратиться во встречу-распределение сфер влияния между тремя странами.

Переговоры с РФ: последние новости

Напомним, Владимир Зеленский предположил, что новая трехсторонняя встреча переговорных команд Украины, США и России по прекращению войны может состояться в начале ноября. По словам президента, Украина поддерживает американские предложения по скорейшему проведению переговоров и готова к любым инициативам по прекращению огня, включая энергетическое перемирие и решение гуманитарных вопросов, в частности, возвращение военнопленных.

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Окончательные даты еще не определены. В то же время Зеленский отметил, что, хоть Россия и заявляла о поддержке идеи трехсторонней встречи, она уже неоднократно меняла или отменяла предварительные договоренности.

Со своей стороны, российские СМИ со ссылкой на помощника Путина Юрия Ушакова сообщили, что Россия якобы готова возобновить трехсторонние переговоры в 10 числах ноября.

Соответствующее заявление Владимир Путин сделал во время встречи в Санкт-Петербурге со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. На ней также говорилось об «инициативе» российских войск на фронте и возможных совместных экономических проектах с США.

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