Россия готовила покушение на лидера европейской оборонной индустрии – НАТО

В последние годы Россия совершала акты саботажа, среди которых подпали, атаки на политические объекты и покушения на лидеров оборонной промышленности.

Заместитель помощника генерального секретаря НАТО по инновациям и гибридной войне Джеймс Аппатурай подтвердил, что российские спецслужбы планировали покушение на Армина Паппергера, главу немецкого оборонного концерна Rheinmetall. Заговор, разоблаченный разведками США и Германии, был частью более широкой серии операций, направленных на дестабилизацию Европы.

Об этом пишет издание Politico.

Аппатурай заявил, что в последние годы Россия совершала акты саботажа, среди которых подверглись, атаки на политические объекты и покушения на лидеров оборонной промышленности.

"Мы видели случаи диверсий, которые происходили в странах НАТО в течение последних нескольких лет, под которыми я имею в виду схождение поездов с рельсов, акты поджогов, нападения на собственность политиков, заговоры с целью убийства лидеров отрасли, как публично руководителя Rheinmetall, но были и другие заговоры", — сказал Аппатурай на слушаниях в Европейском парламенте.

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Он также добавил, что россияне вербуют исполнителей своих планов через интернет, привлекая преступные группировки, молодежь или мигрантов. По словам Аппатурая, эти действия направлены на подрыв поддержки Украины, которую Запад активно снабжает оружием в ее борьбе против российской агрессии.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ранее призвал страны Альянса к "мышлению военного времени", отмечая, что против стран НАТО ведется масштабная кампания по дестабилизации, включая саботаж критической инфраструктуры.

"Нам нужен менталитет войны, в том числе потому, что против всех наших стран идет непрерывная и растущая кампания дестабилизации. Вплоть до саботажа", — подытожил Аппатурай, говоря о необходимости усиления европейской безопасности.

Напомним, в Киеве мужчина и женщина готовили убийство чиновника. Нацполиция и СБУ задержали злоумышленников, готовивших убийство первого замминистра здравоохранения Украины.