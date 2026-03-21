Орбан с Путиным / © Associated Press

Российская разведка предложила премьер-министру Венгрии Виктору Орбану инсценированное покушение на его убийство, чтобы повлиять на результаты парламентских выборов в стране. Выборы пройдут 12 апреля.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на собственные источники в разведках европейских стран.

По данным издания, Служба внешней разведки России (СВР) предложила стратегию «Изменение правил игры», которая должна «фундаментально изменить всю парадигму избирательной кампании» в Венгрии — покушение на Виктора Орбана. Об этом говорится в отчете, подготовленном российскими сотрудниками СВР.

Российские разведчики привели пример покушения на Дональда Трампа, которое произошло летом 2024 года во время президентской кампании в США. В России считают, что этот инцидент привел к победе Трампа на выборах 2024 года.

Оппозиционная партия Тиса и ее лидер Петер Мадяр лидируют в опросах перед выборами в Венгрии. Более 50% опрошенных венгров готовы проголосовать за оппозицию, в то время как за партию Виктора Орбана «Фидес» — всего 38%.

Источники The Washington Post в Венгрии выразили свою обеспокоенность тем, как Виктор Орбан ведет предвыборную кампанию и реагирует на данные опросов. «Я никогда не видел, чтобы „Фидес“ так нервничал», — сообщил один из собеседников.

В России отрицали такой отчет. Представитель главы РФ Путина, Дмитрий Песков, заявил, что известие СВР, с которым ознакомилось издание, — «еще один пример дезинформации».

The Washington Post отмечает, что в рамках своей предвыборной кампании Виктор Орбан все больше пытается обратить внимание избирателей на внешнюю угрозу и этой угрозой служит Украина. 19 марта правительство Венгрии запретило трем гражданам Украины въезд на свою территорию, утверждая, что они угрожали Венгрии, Орбану и его семье. Подтверждений этих заявлений правительство не предоставило.

7 марта лидер венгерской оппозиционной партии Тиса Петер Мадяр обвинил премьер-министра Виктора Орбана в привлечении представителей российской разведки к парламентским выборам.

Проект журналистов Центральной Европы VSquare опубликовал собственное расследование российского влияния. По данным издания, правительство России поручило команде политтехнологов вмешаться в парламентские выборы в Венгрии. Управляет операцией первый заместитель руководителя администрации Путин Сергей Кириенко.

Напомним, российские власти могли начать кампанию дезинформации для поддержки премьера Венгрии Виктора Орбана перед выборами. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По данным издания, администрация президента РФ Владимира Путина одобрила план медиаконсалтинговой компании «Социальный дизайн», которая связана с Кремлем и находится под западными санкциями.

Ранее издание Politico писало о том, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан готовит план действий на случай поражения на предстоящих выборах и может предпринять крайние меры, чтобы усложнить жизнь победителю. Бывший депутат от партии «Фидес» Жужанна Селени отмечает, что у Орбана есть инструменты для блокирования формирования нового правительства или созыва парламента, включая объявление чрезвычайного положения и провокацию конституционного кризиса.