Россия готовила вторжение в НАТО: глава МИД Эстонии назвал назначение танков агрессора

Поэтому на сегодняшний день Эстония поддерживает свою безопасность на высоком уровне, в частности, закупая новое оружие.

Россия готовила вторжение в страны НАТО, в частности в Эстонию – такое заявление сделал глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу.

Об этом министр рассказал "Голосу Америки".

"Мы отдаем себе отчет в том, что эти российские танки, которые сейчас горят в Украине, были предназначены для широкомасштабного вторжения в страны НАТО, включая Эстонию", — сказал Рейнсалу.

По словам главы МИД, Эстония поддерживает свою безопасность на высоком уровне, "реагируя на возможные непредсказуемые действия с российской стороны".

"Мы активно проводим закупки нового оружия, увеличили наш оборонный бюджет с 2 до 3%. Также мы имеем военное присутствие союзников на нашей территории, включая американские HIMARS и британских солдат", — рассказал эстонский министр.

Он также высказался о помощи для Украины.

"То, что мы даем больше, чем 1% ВВП на помощь Украине оружием и боеприпасами, несомненно, это наша практическая помощь и одновременно элемент дружеского давления на союзников", — отметил Рейнсалу.

Напомним, в начале февраля 2023 года эстонская разведка сообщила о росте опасности военного давления России на страны Балтии. Сообщалось и о росте рисков безопасности для этих стран в среднесрочной и долгосрочной перспективах.

В конце февраля министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что НАТО должно быть готово к тому, что Россия попытается вторгнуться в страны Балтии.

В феврале также издание Bloomberg писало, что члены Североатлантического союза разрабатывают тайные инструкции на случай участия блока в конфликте, когда союзники должны защищать друг друга по статье 5.

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