Россия готовилась эвакуировать дипломатов РФ и членов их семей из Украины — Белый дом

По словам Псаки, российские власти готовили "эвакуировать" своих дипломатов в конце декабря — начале января.
Администрация Байдена прокомментировала информацию о том, что Россия, якобы, планировала эвакуировать семьи своих дипломатов из Украины.
Об этом во время брифинга 18 января сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
По ее словам, у США имеют данные о том, что Российская Федерация планировала эвакуировать российских дипломатов и членов их семей в конце декабря — начале января.
" У нас есть информация, свидетельствующая о том, что РФ готовилась эвакуировать членов семей из российского посольства в Украине в конце декабря – начале января, — заявила она и добавила: У нас нет оценки относительно того, зачем (Россия — ред.) это делали, а также значение этого".
Напомним, американская газета The New York Times сообщила о том, что Россия начала вывозить семьи своих дипломатов из Украины. Впрочем, эту информацию опровергают и в МИДе Украины, и в МИДе РФ. "Министерство не получало от российской стороны информацию об эвакуации сотрудников дипломатических учреждений Российской Федерации из Украины", — сказал спикер украинского МИД.
Следует отметить, что американская и украинская стороны ранее сообщали, что Россия может напасть на Украину на Рождество, 25 декабря. Впоследствии эту информацию подтвердила американская разведка.
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