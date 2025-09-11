Россия готовилась месяцами: ISW объяснило цель запуска дронов по Польше

Атака БпЛА / © tsn.ua

Реклама

Большое количество русских дронов, нарушивших воздушное пространство Польши, свидетельствует о том, что это, вероятно, были умышленными действиями России. Государство-агрессор испытывает НАТО и готовится к потенциальной войне со странами Альянса.

Об этом пишут в ISW.

Атака на Польшу — не случайность

Как отметил премьер-министр Дональд Туск, это первый случай, когда значительная часть дронов вошла в польское воздушное пространство со стороны Беларуси. Ранее фиксировались так называемые «ошибки» дронов из-за работы РЭБ или менее масштабные провокации РФ. Известно, что российские дроны входили в польское воздушное пространство шесть раз во время полномасштабного вторжения, и, по меньшей мере, семь БпЛА и одна ракета упали на польскую территорию во время войны.

Реклама

«Вторжение по меньшей мере девятнадцати дронов за одну ночь 9-10 сентября примечательно и примерно втрое превышает количество снарядов, которые упали в Польше за всю войну. Маловероятно, что такое количество дронов могло попасть в польское воздушное пространство случайно или вследствие технической или операторской ошибки», — говорится в материале.

Кроме того, польский военный чиновник заявил Reuters, что, по крайней мере, некоторые из российских беспилотников в польском воздушном пространстве были дронами-приманками Gerbera.

В ISW акцентировали, что украинские военные обнаружили российские беспилотники с польскими и литовскими SIM-картами. Это может свидетельствовать о подготовке России к испытанию коридоров удара в Польше и Литве.

«Россия, возможно, готовилась к вторжению 9-10 сентября месяцами, что дополнительно указывает на то, что вторжение не было случайностью или результатом вмешательства украинской системы радиоэлектронной борьбы», — говорится в отчете.

Реклама

По мнению аналитиков, РФ пытается оценить возможности и реакции как Польши, так и НАТО в надежде применить извлеченные уроки к будущим конфликтным сценариям с альянсом НАТО.

«Россия, вероятно, пытается исследовать оборонные возможности и время реакции Польши и НАТО, наблюдая их структуру командования и управления в действии. Она также могла бы проверить оперативную совместимость государств-членов НАТО, работающих над нейтрализацией угрозы в воздушном пространстве НАТО», — утверждают аналитики Института.

Общеизвестно, что Россия много лет принимала участие в гибридной кампании войны против Европы, включая случаи помех радиоэлектронной борьбы и глушения GPS, диверсионные миссии, поджоги и покушения на убийства.

Вторжение беспилотников, вероятно, также оценить уровень внутренней поддержки коллективной обороны НАТО в Польше и других государствах-членах, особенно в то время, когда поддержка Украины является деликатной темой во внутреннем информационном пространстве Польши.

Реклама

«ISW продолжает оценивать, что Россия прилагает многосторонние усилия для подготовки к потенциальной будущей войне между Россией и НАТО, в частности путем подготовки своего общества, милитаризации молодежи, развития военной инфраструктуры на западной границе и распространения нарративов, которые Россия может попытаться использовать для оправдания предстоящей агрессии против НАТО», — отметили в Институте.

Усилия по проверке технических возможностей и политической решимости НАТО, вероятно, являются частью этой многосторонней кампании. И Россия, похоже, становится все смелее по поводу того, какую эскалацию она готова испытать.

Ранее авиаэксперт прокомментировал инцидент с российскими дронами, нарушившими воздушное пространство Польши 11 сентября.

Да, Россия готовится бить по Европе. А задача последней — объединить усилия, а не давать разные оценки .

Реклама

Как отметил эксперт по авиации, заместитель директора украинской компании производителей РЭБ Анатолий Храпчинский, россияне уже «работали» по самолету Урсули фон дер Ляен, занимались перерезкой кабелей, запускали дроны по странам Балтии и т.д.

«Россия выступает гопником, который нарывается на драку, а затем ждет поддержки со стороны КНР, Китая и Ирана», — пояснил эксперт.

По его словам, Россия активизирует провокационные действия против Европы и главная задача последней — объединить усилия.

«Главная задача Европы — объединить усилия и не выходить с единичными выводами этой угрозы: мол, все окей, мы отбили, россияне не планировали бить по военным объектам. А откуда вы знаете? Вы перехватили их на подлете в аэропорты», — заключил Храпчинский.