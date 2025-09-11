- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 79
- Время на прочтение
- 3 мин
Россия готовилась месяцами: ISW объяснило цель запуска дронов по Польше
Россия запустила дроны по Польше 11 сентября, чтобы в очередной раз опробовать возможности и решимость НАТО.
Большое количество русских дронов, нарушивших воздушное пространство Польши, свидетельствует о том, что это, вероятно, были умышленными действиями России. Государство-агрессор испытывает НАТО и готовится к потенциальной войне со странами Альянса.
Об этом пишут в ISW.
Атака на Польшу — не случайность
Как отметил премьер-министр Дональд Туск, это первый случай, когда значительная часть дронов вошла в польское воздушное пространство со стороны Беларуси. Ранее фиксировались так называемые «ошибки» дронов из-за работы РЭБ или менее масштабные провокации РФ. Известно, что российские дроны входили в польское воздушное пространство шесть раз во время полномасштабного вторжения, и, по меньшей мере, семь БпЛА и одна ракета упали на польскую территорию во время войны.
«Вторжение по меньшей мере девятнадцати дронов за одну ночь 9-10 сентября примечательно и примерно втрое превышает количество снарядов, которые упали в Польше за всю войну. Маловероятно, что такое количество дронов могло попасть в польское воздушное пространство случайно или вследствие технической или операторской ошибки», — говорится в материале.
Кроме того, польский военный чиновник заявил Reuters, что, по крайней мере, некоторые из российских беспилотников в польском воздушном пространстве были дронами-приманками Gerbera.
В ISW акцентировали, что украинские военные обнаружили российские беспилотники с польскими и литовскими SIM-картами. Это может свидетельствовать о подготовке России к испытанию коридоров удара в Польше и Литве.
«Россия, возможно, готовилась к вторжению 9-10 сентября месяцами, что дополнительно указывает на то, что вторжение не было случайностью или результатом вмешательства украинской системы радиоэлектронной борьбы», — говорится в отчете.
По мнению аналитиков, РФ пытается оценить возможности и реакции как Польши, так и НАТО в надежде применить извлеченные уроки к будущим конфликтным сценариям с альянсом НАТО.
«Россия, вероятно, пытается исследовать оборонные возможности и время реакции Польши и НАТО, наблюдая их структуру командования и управления в действии. Она также могла бы проверить оперативную совместимость государств-членов НАТО, работающих над нейтрализацией угрозы в воздушном пространстве НАТО», — утверждают аналитики Института.
Общеизвестно, что Россия много лет принимала участие в гибридной кампании войны против Европы, включая случаи помех радиоэлектронной борьбы и глушения GPS, диверсионные миссии, поджоги и покушения на убийства.
Вторжение беспилотников, вероятно, также оценить уровень внутренней поддержки коллективной обороны НАТО в Польше и других государствах-членах, особенно в то время, когда поддержка Украины является деликатной темой во внутреннем информационном пространстве Польши.
«ISW продолжает оценивать, что Россия прилагает многосторонние усилия для подготовки к потенциальной будущей войне между Россией и НАТО, в частности путем подготовки своего общества, милитаризации молодежи, развития военной инфраструктуры на западной границе и распространения нарративов, которые Россия может попытаться использовать для оправдания предстоящей агрессии против НАТО», — отметили в Институте.
Усилия по проверке технических возможностей и политической решимости НАТО, вероятно, являются частью этой многосторонней кампании. И Россия, похоже, становится все смелее по поводу того, какую эскалацию она готова испытать.
Ранее авиаэксперт прокомментировал инцидент с российскими дронами, нарушившими воздушное пространство Польши 11 сентября.
Да, Россия готовится бить по Европе. А задача последней — объединить усилия, а не давать разные оценки .
Как отметил эксперт по авиации, заместитель директора украинской компании производителей РЭБ Анатолий Храпчинский, россияне уже «работали» по самолету Урсули фон дер Ляен, занимались перерезкой кабелей, запускали дроны по странам Балтии и т.д.
«Россия выступает гопником, который нарывается на драку, а затем ждет поддержки со стороны КНР, Китая и Ирана», — пояснил эксперт.
По его словам, Россия активизирует провокационные действия против Европы и главная задача последней — объединить усилия.
«Главная задача Европы — объединить усилия и не выходить с единичными выводами этой угрозы: мол, все окей, мы отбили, россияне не планировали бить по военным объектам. А откуда вы знаете? Вы перехватили их на подлете в аэропорты», — заключил Храпчинский.