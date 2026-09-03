Россия готовит диверсии против оборонных компаний: датская разведка забила тревогу

Женщины-военные Дании

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Датская служба безопасности и разведки PET заявила, что Россия готовит диверсионные операции на территории Дании. Одними из основных потенциальных целей могут стать предприятия оборонной промышленности, связанные с военной поддержкой Украины.

Об этом сообщает Berlingske со ссылкой на руководителя контрразведки PET Эмиля Гресхольма.

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По его словам, главной целью возможных российских диверсий является препятствование конкретным поставкам украинской обороны. В то же время Москва, как считают в датской спецслужбе, пытается запугать Данию и заставить ее сократить поддержку Украины и отказаться от усиления своих оборонных способностей.

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Обычно спецслужбы не разглашают подобные данные публично, однако в этот раз угрозу в PET считают достаточно конкретной.

«Выбор целей и подготовка настолько специфичны, что мы считаем необходимым публично заявить: это угроза, к которой следует относиться серьезно», — заявил Гресхольм.

Среди возможных способов диверсий он назвал, в частности, поджоги. Датские оборонные компании призвали усилить меры безопасности.

Россия может привлекать обычных граждан

По данным PET, российские спецслужбы также пытаются использовать для своих операций "обычных датчан". При этом люди могут даже не отдавать себе отчет, что фактически выполняют задачи в интересах Москвы.

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Например, граждане могут просить сфотографировать или снять на видео определенное предприятие или другой объект. Впоследствии эти материалы могут использоваться для подготовки диверсий.

В PET призвали жителей Дании настороженно относиться к подобным просьбам.

По оценке спецслужбы, угроза российских диверсий в дальнейшем может расти как по масштабу, так и по сложности.

«Это направлено против украинских оборонных производителей в Дании. Но мы видим, что россияне, в общем, интересуются оборонной промышленностью Дании», — подчеркнул Гресхольм.

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Вероятное нападение России на страны НАТО – что говорят в Европе

Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что пока не видит признаков того, что Россия может решиться на нападение на одну из стран НАТО.

По его словам, нет ни доказательств, ни фактов, свидетельствующих о подготовке Москвы к такому сценарию. Стубб подчеркнул, что не верит в готовность России атаковать НАТО, которое он назвал самым мощным военным альянсом мира.

Похожую позицию высказал и президент Эстонии Алар Карис. По его мнению, в ближайшее время Россия вряд ли отважится напасть на Эстонию, однако в перспективе нескольких лет ситуация может измениться.

В то же время в Таллине уже готовятся к разным сценариям возможной эскалации. Одним из ключевых вызовов эстонские власти называют защиту гражданского населения в случае потенциальной угрозы.

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