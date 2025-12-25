Россия готовит эскалацию на 2026 год: что известно о планах Путина ударить по странам-членам НАТО

Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

Российская Федерация рассматривает сценарий по созданию сухопутного коридора между Польшей и Литвой, что может привести к прямому столкновению с НАТО уже в 2026 году. По мнению экспертов, поводом для агрессии Кремль выберет вымышленную блокаду Калининградской области.

Об этом сообщил эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко для КИЕВ24.

Он подчеркнул, что Альянс подробно информирован о намерениях Москвы.

Реклама

«В НАТО знают, как к чему готовятся россияне. И они знают, сколько их будет, где они будут и зачем они там будут. Это был такой публичный намек: ваши планы не так тайны, как вы себе думаете. Скорее всего, это будет Калининградское направление. Россияне будут пробовать пробить сухопутный коридор по границе между Польшей и Литвой, не закрепляясь на самом деле на территории этих стран, а просто поставив там блокпосты», — отметил эксперт.

По словам эксперта, ключевым аргументом РФ станет «защита» Калининграда. Российская пропаганда уже активно готовит основу для этого шага, а сам Владимир Путин во время недавних выступлений прямо заявлял, что вероятная блокада региона будет означать для Европы «начало великой войны».

«Они потом только выпустят снова Лукашенко. Он покажет свои „четыре направления, по которым готовилась блокада Калининградской области, и если бы не был нанесен превентивный удар“, соответственно, эта блокада бы состоялась. То есть на самом деле, вероятнее всего, это будет именно Калининградское направление», — отметил эксперт.

Эксперт резюмирует, что НАТО ясно дает понять Кремлю: количество контингента и направления операций врага уже известны, что должно стать сдерживающим фактором для РФ.

Реклама

Напомним, российские атаки на Украину во время празднования Рождества свидетельствуют о том, что президент государства-агрессорки Владимир Путин не заинтересован в мире и ему нельзя доверять.

В Москве изучают и анализируют мирный план, который передал спецпосланник Путина Кирилл Дмитриев. Дальнейшие шаги будут зависеть от президента РФ.