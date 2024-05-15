Россия готовит "физические атаки" против Запада – спецслужба Британии

Центр правительственной связи Великобритании считает, что Москва стремится пойти дальше, чем просто атаки в киберпространстве.

Россия готовит "физические атаки" против Запада, в то время как представители британской и американской разведки раскрыли двойную угрозу, исходящую от Москвы и Пекина.

Об этом заявила директор Центра правительственной связи Великобритании (GCHQ) Энн Кист-Батлер на конференции CyberUK в Бирмингеме, передает The Telegraph.

Кист-Батлер, назначенная в прошлом году на должность руководителя спецслужбы, отвечающего за ведение радиоэлектронной разведки и обеспечения защиты информации органов правительства и армии, в своей первой большой речи подчеркнула непосредственную угрозу со стороны Кремля и "эпохальный" риск, который представляет Китай для Британии и ее союзников.

По словам Энн Кист-Батлер, GCHQ считает, что Москва стремится пойти дальше, чем просто атаки в киберпространстве.

"В GCHQ все больше обеспокоены растущими связями между российскими спецслужбами и прокси-группами для проведения кибератак, а также подозрениями в физическом наблюдении и диверсионных операциях", – говорится в сообщении.

Кист-Батлер подчеркнула, что Москва "воспитывает и вдохновляет" группы киберзлоумышленников, а "в некоторых случаях, похоже, координирует физические атаки против Запада". К примеру, на прошлой неделе британцу было предъявлено обвинение в поджоге здания в Лондоне, и прокуратура обвинила его в работе на российскую ЧВК "Вагнер".

В ходе выступления на конференции глава GCHQ отметила, что "Путин не отказался от своей максималистской цели – покорить население Украины". Она добавила, что поддержка Киева со стороны Великобритании остается "непреклонной".

Несмотря на растущую угрозу со стороны России, Кист-Батлер отметила, что Китай представляет большую опасность для Британии, представляя "настоящий и растущий кибернетический риск для Соединенного Королевства".

Напомним, НАТО готовится к прямому столкновению с Россией.

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