Россия готовит гибридную атаку на страну НАТО: о чем предупреждает разведка

Россия готовит гибридную атаку / © Associated Press

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Россия готовит гибридные атаки на восточном фланге НАТО из-за изоляции Путина. Об этом сообщает разведка Латвии. В частности, Москва рассматривает возможность проведения военных провокаций против стран Балтии или Польши.

Об этом сообщает Fox News.

Россия готовит гибридные атаки на страны НАТО

Поскольку Кремль не готов к конвенционной войне с Североатлантическим альянсом, речь идет о применении ракет, беспилотников и других инструментов гибридного влияния, целью которых является давление на Запад для прекращения поддержки Украины.

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По оценкам спецслужб, наибольший риск сейчас заключается не в стремлении РФ развязать полномасштабную войну с НАТО, а в высокой вероятности стратегической ошибки со стороны российского диктатора Владимира Путина из-за его дезинформированности.

«Мы видим признаки того, что Россия готовит военные провокации против стран Балтии или Польши — не обычную войну, потому что Россия сейчас на это не способна, а гибридные атаки», — заявили в латвийской разведке.

Из-за искаженного восприятия реальности, которое формирует окружение Путина, риски атак против стран НАТО растут. Путину говорят то, что он хочет услышать. Этот опасный круг может привести к «бессмысленным решениям».

«Мы видим все больше признаков того, что Путин хочет получать только позитивные новости. Он изолирован, и это делает принятие решений еще более проблематичным, поскольку решения не основываются на реальной ситуации», — добавили разведчики.

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Опасения Латвии совпадают с позицией Варшавы. В июне польские чиновники подтвердили журналистам, что Россия уже ведет активную гибридную кампанию на восточной границе НАТО.

Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Босацкий назвал проявления гибридной войны РФ: политические убийства, активность дронов, кибератаки и диверсии на объектах критической инфраструктуры. В частности, РФ уже атаковала польскую энергосистему.

Посол Кшиштоф Олендзкий добавил, что кризис на белорусской границе является сознательной кампанией Москвы и Минска по использованию нелегальной миграции в качестве оружия.

Несмотря на публичные заявления Кремля о неэффективности западных ограничений, внутренние документы РФ свидетельствуют об обратном. Западные санкции существенно исчерпывают финансовые ресурсы агрессора. Военная экономика начинает сыпаться как «карточный домик».

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Латвия призывает к усилению давления на РФ. Пока для страны нет прямой угрозы вторжения РФ. Для восстановления потенциала после войны в Украине РФ потребуется от трех до пяти лет.

Юридическая война против Запада

Согласно опубликованному отчету SAB, Россия все активнее разворачивает так называемую «юридическую войну». Кремль использует международные суды и правовые механизмы для ослабления поддержки и оправдания собственных действий. Для этого российские эксперты подробно изучают опыт Ирана, который в 2016 году оспаривал американские санкции в Международном суде ООН.

Особую обеспокоенность вызывает подготовка Москвой иска к Международному суду ООН против стран Балтии, где их планируют обвинить в «дискриминации русскоязычного населения». По мнению латвийской разведки, эта юридическая кампания преследует цель создать информационную основу для будущих агрессивных шагов.

«Россия считает, что странами Балтии управляют проамериканские элиты, оторванные от собственного народа. Они совершили подобную ошибку в отношении Украины для вторжения, поэтому это восприятие нас беспокоит», — говорят в разведке.

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В отчете говорится, что РФ прибегает к выборочному толкованию международного права и использует «придуманные доказательства», так же Кремль копирует риторику, которую использовал для захвата Донбасса.

Как в Латвии готовятся к нападению РФ

Напомним, что командующий Вооруженными силами Латвии генерал Каспарс Пуданс предупредил об угрозе российской атаки на страны Балтии, которая в той или иной форме может произойти в ближайшее время.

По его словам, Москва получила преимущество в способности масштабно производить дроны и быстро адаптировать их к военным потребностям. РФ может воспользоваться этим и напасть до конца 2028 года, пока европейские страны НАТО не завершат свои программы перевооружения и модернизации армий, запланированные на 2029-2035 годы.

Главной уязвимостью восточного фланга Североатлантического союза являются медленные темпы укрепления обороны, а также нехватка опыта в массовом использовании беспилотников, который уже имеют Украина и Россия. Любой прямой конфликт может начаться именно в Балтийском регионе, где находятся многонациональные бригады НАТО под руководством Канады, Германии и Великобритании.

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Опасения по поводу защищенности региона также усиливаются из-за наличия значительного количества русскоязычного населения на востоке Латвии.

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