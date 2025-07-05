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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Россия готовит конфликт с Азербайджаном: в ГУР заметили перемещение войск

Кремль усиливает военно-политическое давление на страны Южного Кавказа.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Российская армия

Российская армия. Иллюстративное изображение / © Associated Press

Российская Федерация ускорила комплектование своей военной базы в Гюмри на территории Армении на фоне обострения отношений с Азербайджаном.

На это обратили внимание в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины.

В сообщении разведки говорится, что личный состав для военной базы РФ в Армении набирают среди военнослужащих, которые проходят службу в Ростовской и Волгоградской областях, а также во временно оккупированном Крыму.

Кроме того, Россия активно ищет добровольцев среди представителей порабощенных народов Кавказа — в частности, в Северной Осетии и Адыгее.

«Развертывание российских войск в Армении — это элемент комплексной стратегии кремля, направленной на дестабилизацию глобальной ситуации безопасности. Вместе с разжиганием межэтнического конфликта Москва наращивает военное присутствие на Кавказе. Вероятно, ухудшение отношений между Азербайджаном и РФ готовилось заранее», — предположил представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов.

Напомним, после громких задержаний азербайджанцев в российском городе Екатеринбурге, во время которых погибли два человека, в Азербайджане начались рейды против россиян. Украинский президент Владимир Зеленский позвонил азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву, чтобы выразить соболезнования из-за произвола Кремля.

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