Россия готовит конфликт с Азербайджаном: в ГУР заметили перемещение войск

Российская армия. Иллюстративное изображение / © Associated Press

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Российская Федерация ускорила комплектование своей военной базы в Гюмри на территории Армении на фоне обострения отношений с Азербайджаном.

На это обратили внимание в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины.

В сообщении разведки говорится, что личный состав для военной базы РФ в Армении набирают среди военнослужащих, которые проходят службу в Ростовской и Волгоградской областях, а также во временно оккупированном Крыму.

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Кроме того, Россия активно ищет добровольцев среди представителей порабощенных народов Кавказа — в частности, в Северной Осетии и Адыгее.

«Развертывание российских войск в Армении — это элемент комплексной стратегии кремля, направленной на дестабилизацию глобальной ситуации безопасности. Вместе с разжиганием межэтнического конфликта Москва наращивает военное присутствие на Кавказе. Вероятно, ухудшение отношений между Азербайджаном и РФ готовилось заранее», — предположил представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов.

Напомним, после громких задержаний азербайджанцев в российском городе Екатеринбурге, во время которых погибли два человека, в Азербайджане начались рейды против россиян. Украинский президент Владимир Зеленский позвонил азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву, чтобы выразить соболезнования из-за произвола Кремля.