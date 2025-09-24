Россия готовит круглогодичный призыв в армию: подробности

Призыв на военную службу в России / © Associated Press

Реклама

Госдума России приняла в первом чтении законопроект №973851-8, который предлагает установить, что призыв на военную службу будет происходить в течение года (с 1 января по 31 декабря) на основании указа президента.

Об этом сообщили российские средства массовой пропаганды.

Согласно документу, в России в течение всего календарного года будет проводиться медосмотр, профессиональный психологический отбор и заседание призывной комиссии, а в уже установленные законом сроки (с 1 апреля до 15 июля и с 1 октября до 31 декабря) граждан будут отправлять в места прохождения военной службы.

Реклама

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что повестки будут присылаться призывникам без привязки к конкретному месяцу.

«Повестки люди будут получать в течение года», — сказал Картаполов.

Он отметил, что «повестка — это просто приглашение в военный комиссариат, а в войска призывники «будут отправляться так же, как и всегда, то есть весной и осенью».

Сообщается, что такая законодательная инициатива направлена на то, чтобы разгрузить военные комиссариаты.

Реклама

Закон вступит в силу 1 января 2026 года.

Напомним, в апреле президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве, который стал самым масштабным за последние 14 лет. Планировалось призвать в армию 160 тыс. мужчин. Максимальный возраст призывников повысили с 27 до 30 лет.

А в январе Путин подписал указ о призыве граждан, находящихся в запасе, на военные сборы резервистов. Это ежегодная практика, но точная дата указа может меняться. Призыв коснулся резервистов, которые были направлены в Вооруженные силы, Росгвардию, МЧС, в органы государственной охраны и ФСБ.