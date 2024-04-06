Россия готовит нападение на Казахстан: СМИ слили в Сети разговор генерал-лейтенанта РФ – аудио

Российский генерал-лейтенант говорил о подготовке к нападению на Казахстан.
В Сеть слили голосовое сообщение депутата Госдумы, генерал-лейтенант Андрея Гурулева, где он говорит о подготовке к нападению России на Казахстан.
Аудиозапись опубликовал российский Telegram-канал " ВЧК-ОГПУ ".
Андрей Гурулев отправил коллегам из комитета Госдумы РФ по обороне сообщения, где он уверяет, что после Украины Россия может напасть на Казахстан и уже есть "соответствующее решение".
"Казахи, наглядевшись на Украину, сильно переживают, что они следующие… Но они будут следующие… в принципе, я думаю, решение уже есть", - сказал Гурулев.
Напомним, в Казахстане опасаются российского вторжения. Отношение к Москве ухудшается на фоне войны России в Украине.
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