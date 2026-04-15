Россия готовит население к войне с НАТО: подписан новый закон

Россия готовится к войне с НАТО

Кремль приступил к подготовке российского населения к необходимости вести войну с НАТО. Первым шагом стало принятие законопроекта о возможности использовать армию для «защиты» россиян за границей.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко для LIGA.net.

Россиян готовят к новой войне: подписали новый закон

Стало известно, что Россия начала когнитивную операцию по подготовке своих граждан к новой возможной войне со странами НАТО. В частности, речь идет о странах Балтии.

В первом чтении российские депутаты приняли законопроект, по которому РФ будет «защищать» своих граждан за границей, в том числе с помощью военных. Так, Путин сможет отправлять собственные войска в страны, где считает, что россияне подвергаются преследованию.

Это касается случаев, когда за границей против россиян открывают уголовные производства или просто арестовывают их.

«Это часть когнитивных действий против Европы, в частности, стран Балтии», — заявил Андрей Коваленко.

В Центре противодействия дезинформации убеждены, что Россия действительно планирует вторжение в страны Балтии. Но на подготовку оккупантам еще нужно время.

Пока что страна-агрессор постарается разбалансировать ЕС и НАТО путем использования конфликтов в свою пользу.

«Они пытаются сейчас запугивать европейские общества возможной войной для того, чтобы эти общества не поддерживали нынешних политиков, а выбирали таких, как Виктор Орбан, в своих странах в надежде избежать войны», — подытожил Коваленко.

Однако подобная тактика провалилась в Венгрии и Румынии.

Как Россия готовится к следующим войнам

Действия страны-агрессора указывают, что Россия хочет продолжить имперские подходы и готовится к следующим войнам. К примеру, в 2026 году РФ намерена дополнительно призвать еще 409 тысяч россиян — это должно перекрыть потери россиян в Украине и, возможно, хватит на создание резервов.

Россия все еще планирует использовать Украину как плацдарм для дальнейшего наступления. Поэтому первоочередным планом является Донецкая область, а затем другие области Украины, где уже ступила нога российских военных. Все чаще раздаются «идеи» создания буферных зон. Дошло даже до Винницкой области.

Наибольшим информационным атакам сейчас подвергаются страны Балтии. РФ заявляет, что воздушное пространство стран Балтии используется для атак украинских беспилотников. Россия рассматривает Балтийское направление как потенциальный театр действий. Там собираются развернуть средства радиоэлектронной борьбы.

Помимо стран Балтии может пострадать и Финляндия. Помощник президента РФ Патрушев заявил, что Финляндия и страны Балтии разрешают Украине использовать свое воздушное пространство для ударов по России.

С 2025 года Россия активно формирует стратегические резервы — это касается разработки и наращивания производства дронов, призыва военнослужащих, вербовки военных из других стран. Также оккупанты строят систему ПВО, правда, не для защиты своих городов, а вокруг собственных резиденций.

В заключение, Россия не демонстрирует готовности к компромиссному миру и любому завершению войны. Мир, предлагаемый РФ, имеет вид подготовки к следующему этапу войны. Для России это станет перезарядкой. Есть все основания полагать, что военная машина РФ готовится к новым наступлениям на страны НАТО.