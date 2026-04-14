Россия готовит новое вторжение сразу на два направления: все "спалило" заявление Патрушева — ISW

Николай Патрушев / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Кремлевские чиновники продолжают формировать риторические условия для возможных операций в воздушном пространстве стран НАТО.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) в своем последнем отчете.

Обвинение в «соучастии»

Поводом для беспокойства аналитиков стало заявление помощника президента РФ и бывшего секретаря Совбеза Николая Патрушева. 13 апреля в интервью «Русской газете» он обвинил Финляндию и страны Балтии в том, что они якобы разрешают украинским дронам использовать свое воздушное пространство для ударов по территории России.

По словам Патрушева, такие действия являются «прямым участием НАТО» в атаках против РФ.

Прогноз аналитиков

В ISW подчеркивают, что подобные заявления не случайны. Россия использует эту риторику как оправдание для будущих агрессивных шагов.

Заявления Патрушева могут свидетельствовать о том, что российские силы планируют нарушать воздушное пространство Финляндии и стран Балтии. РФ может позиционировать это как «ответные меры» на якобы использование их пространства украинскими БпЛА», — говорится в отчете.

Эксперты отмечают, что Москва последовательно пытается расширить зону напряженности, обвиняя соседние страны НАТО в содействии украинским ударам по российским стратегическим объектам.

С начала полномасштабного вторжения страны Балтии и Финляндия неоднократно фиксировали провокации со стороны российской авиации у своих границ, однако официальные обвинения в транзите украинских дронов выводят российскую пропаганду на новый уровень эскалации.

Российские провокации против стран Европы: последние новости

Ранее мы писали о том, что Россия уже в ближайшие месяцы может осуществить опасную провокацию против одной из стран НАТО на востоке Европы, чтобы отвлечь внимание мира от подготовки к новому крупному наступлению в Украине. Вероятность реализации такого сценария оценивается в 75–80%. По прогнозу польского генерала в отставке и руководителя оборонной компании RBL Defence Polska Ярослава Крашевского, обострение может произойти уже в апреле или мае — перед самым началом российского наступления на украинском фронте. Наибольшая угроза в настоящее время нависла над стыком границ Польши, Литвы и Беларуси, а также над акваторией Балтийского моря. Основная цель диверсии — сковать европейские силы и средства.

Ранее в Литве заявили, что Путин готовит войну с НАТО. После окончания войны против Украины Россия может быть готова к полномасштабному военному столкновению с Альянсом через шесть лет при условии отмены международных санкций.

Напомним, Финляндия готовит систему уведомления о воздушных угрозах по примеру Украины.