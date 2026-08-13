Россия готовит новую армию дронов: завод "Шахедов" в Елабуге стремительно растет

Атака "Шахедов" / © t.me/SJTF_Odesa

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Засекреченный российский комплекс по производству ударных беспилотников в особой экономической зоне «Алабуга» недалеко от города Елабуги в Татарстане стремительно расширяется.

Об этом свидетельствует анализ спутниковых снимков, проведенный американским Центром стратегических и международных исследований (CSIS), на который ссылается издание The i Paper.

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Исследователи зафиксировали целенаправленное строительство новых производственных и вспомогательных объектов, что свидетельствует о расширении масштабов российской программы по производству БПЛА.

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По оценкам, комплекс, который с 2021 года состоял всего из двух зданий, в настоящее время разросся примерно до 116 сооружений.

Ключевой центр производства БПЛА в России

В 2022 году Россия при содействии Ирана наладила в «Алабуге» производство беспилотников, созданных на основе конструкции иранских Shahed-131 и Shahed-136. В настоящее время предприятие выпускает российские «Герани», а также дроны-приманки «Гербера».

Согласно данным, приведенным The i Paper, производственные мощности позволяют выпускать около 170–190 беспилотников в сутки. Это превращает Елабугу в один из ключевых элементов российской кампании массированных ударов по Украине.

Украина не может нанести удар по стратегическому объекту

Елабуга неоднократно становилась целью украинских атак в 2024 и 2025 годах. В то же время нанесённые удары не привели к масштабным и длительным повреждениям производственных объектов.

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По словам экспертов, комплекс хорошо защищен, а новые здания возводились с учетом возможных атак.

Кроме того, производство в значительной степени основано на ручном труде и простых технологиях, поэтому там нет ни одного критически важного промышленного узла, уничтожение которого могло бы парализовать работу всего завода.

Люк Коффи из Института Хадсона считает, что в настоящее время Украина вряд ли располагает достаточным количеством средств поражения, способных нанести комплексу значительный и длительный ущерб.

Новая угроза для Украины

По оценкам экспертов, продолжение расширения завода «Алабуга» позволит России производить тысячи беспилотников, что создаст дополнительную нагрузку на украинскую систему ПВО.

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Эксперты также обращают внимание на зависимость предприятия от энергетической инфраструктуры и цепочек поставок. В то же время характер производства позволяет России потенциально распределять его по новым площадкам.

Напомним, что Россия также наращивает производство ракет, способных поражать цели в Украине из-за нехватки перехватчиков для системы «Пэтриот».

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