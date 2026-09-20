- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 210
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия готовит новый контакт с США: Рябков раскрыл детали предстоящей встречи
В Москве заявили о подготовке новых переговоров с представителями администрации Дональда Трампа.
Команда Владимира Путина готовится к новой встрече с представителями администрации президента США Дональда Трампа. Переговоры могут состояться в ближайшие недели.
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в комментарии российским СМИ.
По его словам, главной темой встречи станет устранение так называемых раздражителей в двусторонних отношениях России и США.
«В ближайшие недели», — сказал Рябков, отвечая на вопрос о возможных сроках переговоров.
Он также отметил, что подобные контакты между сторонами уже приобрели определенную регулярность, хотя Москва недовольна темпами продвижения.
«Мы от этого не отказываемся, мы и дальше будем двигаться», — заявил российский дипломат.
Россия заявляет о готовности к новым переговорам
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Москва рассчитывает на возобновление трехсторонних переговоров с участием России, Украины и США. По его словам, этот вопрос уже обсуждался с американскими представителями.
Кроме того, Песков утверждал, что Россия якобы готова к мирному урегулированию войны, в то же время возлагая дальнейшее развитие переговорного процесса на позицию Киева.