Россия готовит новый контакт с США: Рябков раскрыл детали предстоящей встречи

Сергей Рябков / © Associated Press

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Команда Владимира Путина готовится к новой встрече с представителями администрации президента США Дональда Трампа. Переговоры могут состояться в ближайшие недели.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в комментарии российским СМИ.

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По его словам, главной темой встречи станет устранение так называемых раздражителей в двусторонних отношениях России и США.

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«В ближайшие недели», — сказал Рябков, отвечая на вопрос о возможных сроках переговоров.

Он также отметил, что подобные контакты между сторонами уже приобрели определенную регулярность, хотя Москва недовольна темпами продвижения.

«Мы от этого не отказываемся, мы и дальше будем двигаться», — заявил российский дипломат.

Россия заявляет о готовности к новым переговорам

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Москва рассчитывает на возобновление трехсторонних переговоров с участием России, Украины и США. По его словам, этот вопрос уже обсуждался с американскими представителями.

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Кроме того, Песков утверждал, что Россия якобы готова к мирному урегулированию войны, в то же время возлагая дальнейшее развитие переговорного процесса на позицию Киева.

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