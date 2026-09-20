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Категория
Мир
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Россия готовит новый контакт с США: Рябков раскрыл детали предстоящей встречи

В Москве заявили о подготовке новых переговоров с представителями администрации Дональда Трампа.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
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Сергей Рябков

Сергей Рябков / © Associated Press

Команда Владимира Путина готовится к новой встрече с представителями администрации президента США Дональда Трампа. Переговоры могут состояться в ближайшие недели.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в комментарии российским СМИ.

По его словам, главной темой встречи станет устранение так называемых раздражителей в двусторонних отношениях России и США.

«В ближайшие недели», — сказал Рябков, отвечая на вопрос о возможных сроках переговоров.

Он также отметил, что подобные контакты между сторонами уже приобрели определенную регулярность, хотя Москва недовольна темпами продвижения.

«Мы от этого не отказываемся, мы и дальше будем двигаться», — заявил российский дипломат.

Россия заявляет о готовности к новым переговорам

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Москва рассчитывает на возобновление трехсторонних переговоров с участием России, Украины и США. По его словам, этот вопрос уже обсуждался с американскими представителями.

Кроме того, Песков утверждал, что Россия якобы готова к мирному урегулированию войны, в то же время возлагая дальнейшее развитие переговорного процесса на позицию Киева.

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