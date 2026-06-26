Россия готовит новый потенциал войны с НАТО: эксперты назвали сроки восстановления

НАТО / © gettyimages.com

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Россия остается долгосрочным фактором риска для европейской безопасности, несмотря на существенные потери и проблемы российской армии в войне против Украины.

Военный аналитик Майкл Кофман отмечает, что даже в случае военного поражения Россия будет оставаться ключевым дестабилизирующим фактором в Европе, пишет Foreign Affairs.

По его оценкам, Россия способна восстановить наступательные возможности в течение 5–7 лет, что является чрезвычайно коротким периодом в стратегическом планировании обороны.

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Аналитики считают, что вместо повторения модели позиционной войны Кремль может вернуться к масштабным наступательным операциям, но уже с учетом современных технологий.

Также отмечается, что российские вооруженные силы проходят глубокую трансформацию. Численность армии возросла с примерно 850 тысяч до 1,3 миллиона военных, однако качество подготовки личного состава существенно снизилось из-за больших потерь, которые британская разведка оценивает примерно в 500 тысяч погибших и раненых.

Несмотря на это Россия выстроила систему постоянного пополнения армии за счет контрактников и делает ставку на массовое производство вооружений, в частности артиллерии и беспилотных систем.

По оценкам, оборонная промышленность РФ смогла адаптироваться к санкциям и наладить поставки критических компонентов через обходные каналы. Ежегодно страна производит миллионы дронов, включая ударные системы.

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В 2025 году Россия произвела более 70 тысяч баражирующих боеприпасов, а на 2026 год уже законтрактовано поставки не менее 100 тысяч единиц. Интенсивность их применения против Украины, по оценкам, составляет около 6500 запусков ежемесячно.

Отдельно отмечается, что Россия продолжает восстанавливать парк бронетехники, несмотря на большие потери. Производственные мощности позволяют выпускать более 200 танков Т-90М в год, что в перспективе может существенно изменить баланс сил.

Важным элементом трансформации называют также интеграцию беспилотных систем и разведывательно-огневых контуров, что сокращает время между обнаружением цели и ее поражением. Это, в частности, понижает эффективность отдельных западных систем вооружения.

В то же время, Майкл Кофман предостерегает страны НАТО от недооценки этих изменений, несмотря на тактические неудачи России в войне против Украины.

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По его мнению, западные армии имеют преимущество в авиации и технологиях, однако не имеют достаточного опыта ведения боевых действий в среде массированного применения дронов и средств радиоэлектронной борьбы.

Отдельно эксперт обращает внимание на проблему недостаточной адаптации НАТО к новым условиям войны, в частности, недостаток систем ПВО малого радиуса действия и средств противодействия массовым дроновым атакам.

Среди рисков также называется политическая неопределенность в роли США в европейской безопасности и зависимость оборонных планов НАТО от американской поддержки.

Кроме того, после завершения действия договора Новый СНВ Россия сохраняет значительный ядерный потенциал, что усугубляет стратегическую неопределенность в отношениях с Западом.

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Эксперты отмечают: для уменьшения рисков НАТО должна срочно модернизировать свои структуры, развивать беспилотные системы и усиливать многоуровневую противовоздушную оборону.

Ранее сообщалось, что лидеры Германии, Франции, Великобритании, Италии и Польши в Берлине накануне саммита НАТО заявили о полной поддержке Украины в войне против России.

Мы ранее информировали, что бывший генсек НАТО назвал Украину самой сильной в Европе в военном плане.

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