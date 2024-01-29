Россия готовит основу для дестабилизации Молдовы – в ISW назвали признаки

Россия может попытаться оправдать свою агрессию, утверждая, что жители Приднестровья находятся в опасности.

Кремлевские чиновники и рупоры устанавливают информационные условия для дестабилизации ситуации Молдовы. По мнению военных аналитиков, это делается, чтобы предотвратить интеграцию Молдовы в ЕС и Запад.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны ISW.

Так, директор Второго департамента стран Содружества независимых государств (СНГ) Министерства иностранных дел России Алексей Полищук, заявил в интервью прокремлевскому изданию "ТАСС", что Молдова начала "уничтожать свои связи" с государствами-участниками СНГ и организацией в целом, которую возглавляет Россия, но по его мнению, это решение будет "невыгодным для экономики Молдовы".

Полищук также сообщил, что урегулирование приднестровского вопроса в Молдове находится в "глубоком кризисе" и что экономическое давление Молдовы на Приднестровье с начала 2024 года "еще больше отвлекло" любое решение. Полищук отмечает, что Россия готова наладить ухудшение отношений между Молдовой и Приднестровьем как посредник и гарант в урегулировании.

Также читайте Военная помощь ЕС на 20 млрд евро под вопросом: почему и здесь Виктор Орбан может добиться своего

В свою очередь вице-премьер-министр Молдовы Олег Серебрян 28 января заявил, что Молдова не вернется к переговорному процессу по Приднестровью с участием России, пока российско-украинские отношения не улучшатся и война России в Украине будет продолжаться.

Известный российский милблоггер, связанный с Кремлем, недавно сосредоточившийся на молдавско-приднестровском конфликте, продолжал освещать вероятное недовольство в сепаратистских и автономных регионах Молдовы. Он утверждал, что около 50 000 человек в Приднестровье приняли участие в митинге протеста против экономического давления Молдовы на Приднестровье 24 января.

Милблогер также сообщил, что начальник Главного управления агропромышленного комплекса Гагаузии (автономное территориальное образование на юге Молдовы – ред.) Сергей Ибришим недавно направил министру иностранных дел России Сергею Лаврову просьбу, чтобы Россия направила Гагаузии удобрения в качестве гуманитарной помощи. Как сообщается, Ибришим также заявил, что сельхозпроизводители Гагаузии не могут продавать свою продукцию в Россию после решения Молдовы в июле 2023 года выйти из Межпарламентской ассамблеи СНГ и попросил Лаврова отменить акцизы и пошлины для российского импорта из Гагаузии.

"Комментарии Полищука и милблогера, вероятно, направлены на то, чтобы убедить Молдову покинуть СНГ и более широкую сферу влияния России, создать информационные условия для создания экономического недовольства в Молдове и представить Россию как гаранта экономики и безопасности в Молдове", — пишут аналитики.

Ранее ISW оценивал, что Кремль, вероятно, создает информационные условия для оправдания будущей российской агрессии в Молдове под видом защиты своих "соотечественников за рубежом" и "Русского мира" – концепций, намеренно базирующихся на нечетких определениях этнических русских и русскоязычных в иностранных странах.

Россия может попытаться оправдать свою агрессию или усилия по дестабилизации в Молдове, утверждая, что жители Приднестровья находятся в опасности из-за якобы отказа Молдовы от процесса урегулирования в Приднестровье. ISW предположил, что Кремль, возможно, обращается к риторическим нарративам, которые апеллируют к более широкой аудитории за пределами "русского мира".

Напомним, Санду рассказала, когда РФ возобновит попытки дестабилизировать ситуацию в Молдове.

Читайте также: