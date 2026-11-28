Путин / © Associated Press

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Требование России вернуть НАТО к границам 1997 года имеет конкретную военно-политическую цель — добиться вывода иностранных военных из Польши и стран Балтии.

Об этом в эфире Эспрессо заявил журналист Виталий Портников.

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Он пояснил, что Москва настаивает не только на изменении границ присутствия НАТО, но и на выведении иностранных военных подразделений из европейских государств. По словам журналиста, реализация таких требований означала бы отсутствие военных союзников в странах, которые могут стать объектами российской агрессии.

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«Представьте, что сейчас из территории стран Центральной Европы выходят немецкие, голландские и французские военные, а американские из Польши и стран Балтии. И через три месяца у России возникает конфликт с Польшей или Латвией. Там уже нет германских, французских или американских военных. Это исключительно конфликт с ними», — отметил Портников.

По его мнению, при таких обстоятельствах другим членам НАТО было бы сложнее оперативно приобщиться к защите государства, на которое напала Россия. Ведь отсутствие военнослужащих стран-союзниц на ее территории могло бы ослабить непосредственное вовлечение этих государств в конфликт.

Журналист подчеркнул, что присутствие иностранных военных имеет важное сдерживающее значение. В случае нападения на страну, где дислоцируются подразделения других членов Альянса, под угрозой оказываются военнослужащие этих государств.

«Как вы считаете, Германия и Франция тогда будут специально посылать туда своих военных? Думаю, что нет. Сам факт присутствия иностранных военных означает, что нападение на Варшаву, условно говоря, это нападение на Америку или другую страну НАТО. Именно это останавливает Путина», — подчеркнул Портников.

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Он убежден, что Путин понимает стратегическую роль военного присутствия союзников в странах Центральной и Восточной Европы. В то же время у Кремля пока нет четкого способа добиться выполнения своих требований по изменению военного присутствия НАТО.

«Когда иностранных военных там не будет, таких проблем у него не возникнет. Он очень точно рассчитал. Просто не знает, как этого добиться», — подытожил журналист.

Ранее сообщалось, что президент Чехии Петр Павел считает, что НАТО должна придерживаться политики «нулевой толерантности» к любым нарушениям суверенитета стран Альянса со стороны России.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвали Россию не допустить расширения войны против Украины.

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