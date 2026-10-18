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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Россия готовит провокации и диверсии в Польше: аналитики назвали главные цели

Польша может столкнуться с провокациями или диверсиями на железных дорогах и границах, считают эксперты.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Россия усиливает диверсии и провокации на польской границе

Россия усиливает диверсии и провокации на польской границе / © Associated Press

Россия может активизировать диверсионные операции и провокации на территории Польши зимой 2026-2027 годов. Потенциальными целями могут стать железнодорожная и логистическая инфраструктура, а также пути снабжения западной помощи Украине.

Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что до Сочельника можно ожидать эскалации со стороны России. По его словам, этой зимой Польша может столкнуться с попытками диверсий и провокаций, в том числе на границах и железной дороге.

Он отметил, что особое внимание будут нуждаться в границах и железнодорожной инфраструктуре. По словам Туска, Польше следует готовиться к новым попыткам диверсий и провокаций, которые могут происходить в больших масштабах, чем раньше.

Аналитики ISW считают, что диверсии на территории европейских государств могут являться частью более широкой стратегии Кремля. Ее цель — усложнить поставки западной военной и другой помощи Украине, а также отвлечь внимание международных партнеров от поддержки украинских Сил обороны.

Напомним, 23 сентября в Польше в населенном пункте Воля-Кробовская произошел пожар на наземной станции Starlink, которая обеспечивает Интернет для Украины, в том числе для военных. Огонь охватил электрооборудование, распределительную станцию и генератор. Польские власти допустили сознательный саботаж и расследуют инцидент как вероятную диверсию.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что угроза с Востока «является реальной и ощутимой». Именно поэтому польская армия и государственные службы должны быть готовы к любому сценарию.

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