Россия готовит развертывание ракет с ядерными боеголовками, бьющими на расстояние от 500 до 5500 км

Глава внешнеполитического ведомства РФ похвастался испытанием в боевых условиях такой баллистической ракеты, имея в виду удар "Орешником" по Днепру.

Россия упразднит мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД) с ядерными боеголовками.

Об этом в воскресенье, 29 декабря, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью российскому государственному информационному агентству "РИА Новости".

"Наш мораторий на размещение РСМД уже практически нежизнеспособен, и от него придется отказываться", — сказал он.

Такую позицию Москвы глава российского внешнеполитического ведомства аргументировал тем, что США, по его утверждению, "проигнорировали предостережения со стороны России и Китая и на практике перешли к развертыванию вооружений указанного класса в разных регионах мира".

Ранее США заявили, что начнут размещать ракеты дальнего радиуса действия в Германии с 2026 года в рамках подготовки к долгосрочному развертыванию, которое будет включать SM-6, крылатые ракеты "Томагавк" и разрабатываемое гиперзвуковое оружие. При этом сообщалось, что ракеты будут развернуты не в ядерном исполнении.

"Решимость в реализации компенсационных мер", по словам Лаврова, Москва продемонстрировала, проведя "испытание в боевых условиях" баллистической ракеты средней дальности "Орешник", которой российская армия нанесла удар по украинскому городу Днепр в конце ноября.

Ракеты средней и меньшей дальности – баллистические и крылатые ракеты наземного базирования, способные преодолевать расстояние от 500 до 5500 километров.

Взаимное развертывание подобных ракет повторит ситуацию одного из острейших эпизодов Холодной войны, когда в Германии были размещены американские ракеты "Першинг" в ответ на угрозу размещения советских ракет "Пионер".

Тогда страны Запада предложили Советскому Союзу переговоры по уничтожению такого типа ракет.

Напомним, российский президент Владимир Путин признался, что у России есть немного ракет, которые он называет "Орешник". Но хозяин Кремля заверил, что это оружие существует и применимо "завтра или сегодня".

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