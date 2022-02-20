Россия готовит самую масштабную войну с 1945 года — премьер Британии

По словам Джонсона, все доказательства указывают на то, что вторжение России в Украину неизбежно.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что Россия планирует самую масштабную войну в Европе с 1945 года. По его словам, план уже в какой-то степени начался.

Об этом он сказал в интервью BBC во время пребывания в Мюнхене.

По словам Джонсона, разведка предполагает, что российские войска планируют вторгнуться в Украину не только с востока через Донбасс, а и со стороны Беларуси и направлений вокруг Киева.

"Боюсь, что план, который мы видим, может привести к действительно самой большой войне в Европе с 1945 года только с учетом масштабов", — сказал премьер-министр Британии.

Джонсон отметил, что все признаки говорят о том, что "план в определенной степени уже начался". По его словам, все доказательства указывают на то, что вторжение России в Украину неизбежно.

По словам премьера Британии, страна введет еще более дальновидные санкции против России, чем ожидалось ранее. Так, Британия и США собираются остановить российские компании, "торгующие фунтами и долларами". Этот шаг, по словам Джонсона, "очень ударит" по России.

Напомним, Запад заявил, что применит против РФ в случае вторжения в Украину пакет санкций, который будет ежедневно расширяться с целью усиления давления на Москву.

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