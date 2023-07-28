Россия готовит теракт в Брянской области против своего населения — ЦНС

Кремль запланировал провести террористические акты против собственного населения в Брянской области, чтобы обвинить в этом Украину.

Об этом информирует Центр национального сопротивления.

В сообщении указывается, что в настоящее время российские власти проводят информационную подготовку, распространяя дезинформацию среди местного населения.

"В Брянской области, в районе от Новые Юрковичи до Белой Березки, российские власти планируют проведение терактов против собственного населения. В настоящее время продолжается информационная подготовка к операции. Местные предупреждают, что последние два дня российские власти предупреждают их о возможном проникновении диверсионно-разведывательных групп ВСУ целью диверсий против гражданского населения", – говорится в сообщении.

Кроме того, в ЦНС сообщили, что для имитации противодействия в этот район прибывает усиление контрдиверсионных мер.

Напомним, ранее сообщалось, что РФ нанесла удары по складам с украинским зерном, чтобы якобы сорвать подготовку "терактов" против РФ.

Кроме того, мы ранее информировали, что захватчики установили управляемые и неуправляемые противопехотные мины на разных объектах Запорожской атомной станции. Речь идет о технических помещениях и машинных залах.

Читайте также: