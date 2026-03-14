Российские шпионы

Реклама

В России по решению Генштаба ВС РФ создано секретное подразделение спецслужб для убийств и похищений противников Кремля за рубежом.

Об этом сообщает The Insider со ссылкой на источники в силовых структурах.

Подразделение под названием «Центр 795» (военная часть 75127) было создано для «расширения возможностей» спецслужб после начала полномасштабной войны против Украины.

Реклама

Руководство центра непосредственно подчиняется начальнику Генштаба Валерию Герасимову или его заместителю и действует независимо от подразделений Минобороны РФ.

В спецподразделение отобрали 500 офицеров из ФСБ, ГРУ, а также КГБ Беларуси. Непосредственным начальником «Центра 795» стал бывший сотрудник «Альфы» ФСБ Денис Фисенко.

Базируется подразделение на территории парка «Патриот» в подмосковной Кубинке, в учебном центре концерна «Калашников». Финансируют его совладелец «Калашникова» Андрей Бокарев и глава «Ростеха» Сергей Чемезов, близкий друг и сослуживец президента РФ Владимира Путина.

Структура разделена на три управления: разведывательное, штурмовое и управление боевого обеспечения. В разведывательном — 19 отделов, включая снайперский, что указывает на подготовку точечных убийств.

Реклама

Как отмечает издание, сначала спецподразделение создавалось для операций в Украине (атаки на командные пункты и военных и политических лидеров), но особых успехов здесь оно не имело. Позже его задачи расширились до диверсий на военных объектах и покушений на оппозиционеров и журналистов за рубежом.

Одна из операций за рубежом, которую планировали россияне, закончилась полным провалом. Офицер центра Денис Алимов был задержан 24 февраля в аэропорту Боготы (Колумбия) по запросу США.

Напомним, расследование в США установило, что 42-летний Алимов в период с октября 2024-го по март 2025 года участвовал в заговоре с целью убийства двух «известных европейских деятелей», кого именно — не уточняется.

Известно, что до 2022 года Алимов проходил службу в центре спецназначения ФСБ, на базе спецподразделения «Вымпел». Здесь он имел позывной «Ариец».