Россия готовит удары за пределами Украины?: в Британии сделали тревожное предупреждение

Британские производители оружия получили предупреждение об угрозе / © Associated Press

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Руководителей британских оборонных предприятий, поставляющих вооружение для ВСУ, официально предупредили о высокой угрозе атак и шпионажа со стороны России. Это произошло в начале лета во время круглого стола с участием чиновников правительства и топ-менеджеров.

Об этом сообщает Daily Mail.

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Британские оборонные предприятия получили предупреждение об угрозе атак и шпионажа

Хотя источники не раскрывают полного списка присутствующих, по данным инсайдеров, на встрече были руководители компаний, которые производят оружие и беспилотники для Украины.

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Среди заметных игроков рынка — Ukrspecsystems (производитель БпЛА вблизи авиабазы Королевских ВВС Милденхолл в Западном Саффолке), Callen-Lenz (дочерняя структура BAE Systems, чьи аппараты недавно использовались для ударов по нефтеперерабатывающим заводам в глубине территории России), а также концерн MBDA, который выпускает крылатые ракеты Storm Shadow.

Встреча, организованная Министерством иностранных дел по делам Содружества и развития (FCDO), состоялась на фоне срыва российских покушений на руководителей двух немецких оборонных компаний.

Среди потенциальных жертв был Армин Паппергер, генеральный директор оборонного гиганта Rheinmetall, реализующий контракт на поставку артиллерийских снарядов для украинских военных на сумму 4,2 миллиарда фунтов стерлингов.

«Руководители оборонных компаний в Великобритании и Европе начинают думать о собственной безопасности и безопасности объектов своих компаний. Россия сигнализирует, что каждый участвующий в оборонном предприятии теперь считается законной мишенью для россиян», — отметила эксперт по вопросам безопасности из аналитического центра Atlantic Council Элизабет Бро.

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Великобритания готовится на случай нападения РФ

Напомним, британскому Кабинету Министров поручили ускорить планирование обороны на фоне российских угроз из-за поставок оружия Украине.

В частности, сроки реализации планов защиты страны и создания засекреченной военной книги перенесли с 2035 на 2030 год из-за угрозы нападений в серой зоне и возможной российской агрессии.

В ответ на обвинение РФ в соучастии в атаках Минобороны Британии отметило поддержку Украины. В то же время власти страны готовятся к возможным кризисам: осенью стартует кампания по национальной устойчивости с советами населению по поводу создания запасов пищи и воды, а в 2027 году пройдут масштабные учения по гражданской обороне.

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