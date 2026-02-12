Россия готовит вторжение в страны ЕС: это может произойти быстрее, чем кажется европейцам

Новое вторжение РФ

Россия может быть готова к нападению на одну из стран НАТО уже в ближайшие четыре года. По оценкам разведок, Кремль способен пойти на агрессию еще до конца десятилетия и даже раньше.

Об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, пишет портал ONET.

Расмуссен заявил, что Европа не готова к быстрому сценарию эскалации, а гарантии активного участия США в возможном конфликте остаются под вопросом.

По его словам, в НАТО отрабатывали сценарий, при котором Москва объявляет чрезвычайное положение в Калининградской области и требует сухопутного коридора через территорию Литвы. В случае отказа Кремль может прибегнуть к силовому вторжению, прикрывая агрессию "гуманитарными" поводами.

"Атака может состояться очень быстро. Европа не готова, а гарантий помощи США нет. Мы находимся в состоянии чрезвычайной ситуации в сфере безопасности", – заявил Расмуссен.

Он также подверг резкой критике позицию Дональда Трампа по международной безопасности и призвал европейские страны уменьшать зависимость от Вашингтона в вопросах обороны. По словам эксгенсека НАТО, экономики стран Альянса должны переходить на военные рельсы, а автомобильные заводы переориентироваться на производство военной техники.

Отдельно Расмуссен подчеркнул, что скорейшего мирного урегулирования войны в Украине не будет, поскольку Владимир Путин не заинтересован в компромиссах.

"Пока Путин считает, что может победить на поле боя, он не пойдет на реальные переговоры. Его цель - не только территории, а превращение Украины в вассальное государство", - подчеркнул он.

Европа готовится к возможному конфликту

Опасения по поводу новой агрессии РФ уже влияют на оборонную политику стран Европы.

Норвегия

Норвежские военные активно готовятся к сценарию потенциальной агрессии РФ. Глава Минобороны Эйрик Кристоферсен заявил, что Москва может попытаться захватить часть территории страны, чтобы обезопасить свои ядерные силы на Кольском полуострове.

На севере Россия размещает атомные подлодки, наземные ракеты и самолеты с ядерным вооружением. Норвегия готовится действовать в случае провокации, особенно для защиты критической инфраструктуры и гражданского населения.

"Это все еще реальный сценарий - действовать, чтобы гарантировать защиту ядерных возможностей России. Мы готовимся к такому развитию событий в Арктике", - объяснил Кристоферсен.

Польша

С 2026 года Польша планирует создать резерв высокой готовности, который позволит быстро мобилизовать до 500 тысяч военных. 300 тысяч составит профессиональная армия и войска территориальной обороны, а еще 200 тысяч — резервисты разного типа.

"Часть резервистов будет проходить регулярные учения. Участие в программе будет добровольным и оплачиваемым", - сообщил заместитель министра обороны Цезарий Томчик.

Также ожидается подготовка около 40 тысяч резервистов в течение 2026 года. Благодаря образовательным программам для молодежи общее количество лиц, охваченных оборонной подготовкой, может превысить 300 тысяч.

Польша особое внимание уделяет системам ПВО, логистике и быстрому реагированию на возможные ракетные атаки.

Германия

Берлин больше не рассматривает конфликт с Россией как отдаленную угрозу. Германия переходит к активной подготовке армии и тыла, выделяя сотни миллионов евро на современное вооружение.

Министерство обороны ФРГ приступило к закупке дронов-камикадзе с системами искусственного интеллекта, способными автономно распознавать цели и атаковать их даже без связи с оператором.

"Мы готовим общество к возможным массовым потерям и диверсиям. Это реалии современной войны", - заявляют немецкие генералы.

Также в Бундестаге предоставлен бюджетный запрос на 536 млн евро для закупки баражирующих боеприпасов у немецких компаний Helsing и Stark Defence.

Также ранее Великобритания объявила о намерении в ближайшие три года увеличить военное присутствие в Норвегии на фоне роста угроз со стороны России в Арктическом регионе и Северной Атлантике.