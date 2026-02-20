Кремль / © Associated Press

Реклама

Кремль увеличивает интенсивность кибератак, диверсий и скрытых операций влияния по всей Европе. Это свидетельствует о подготовке Москвы к продолжительной конфронтации со странами Запада.

Об этом говорится в совместном докладе Службы всеобщей разведки и безопасности (AIVD) и Службы военной разведки и безопасности (MIVD) Нидерландов, передает The Record.

Угроза прямого столкновения с НАТО

Разведчики отмечают: хотя прямой военный конфликт между РФ и НАТО пока остается маловероятным, он «больше немыслим». Несмотря на колоссальные потери против Украины, Россия смогла не только восстановить, но и реформировать и расширить свои вооруженные силы.

Реклама

«Российская армия готовится к возможному конфликту с НАТО и проводит меры, чтобы проверить готовность Запада к эскалации», — отмечают в отчете.

Гибридная война «ниже порога»

Самой актуальной опасностью эксперты называют гибридную кампанию. Она включает смесь кибератак, поджогов, шпионажа и дезинформации, которые должны оставаться ниже порога открытой войны. Цель Москвы — подорвать общественное доверие, посеять страх и ослабить поддержку Украины.

Ключевые факты из доклада:

Кибершпионаж: в сентябре 2024 года группа Laundry Bear совершила атаку на полицию Нидерландов, похитив рабочие контакты офицеров.

Диверсии: зафиксированы случаи вмешательства в системы управления критической инфраструктурой (например, взлом системы управления городским фонтаном в качестве теста возможностей).

Морской шпионаж: РФ активно картографирует подводную инфраструктуру (кабели и трубопроводы) в Северном и Балтийском морях для возможных диверсий в будущем.

Ядерный шантаж: изменение ядерной доктрины РФ в 2024 году расценивается как сигнал готовности к дальнейшей эскалации.

Новая тактика вербовки

Из-за массового выслания российских дипломатов-шпионов из Европы Москва изменила подход. Теперь она чаще привлекает «агентов низкого уровня» — часто это криминальные элементы, вербуемые через интернет. Такие исполнители могут даже не отдавать себе отчет в том, что работают на российскую разведку.

Реклама

Прогноз на будущее

Независимо от завершения войны в Украине, Россия будет оставаться долгосрочной угрозой для Европы. Спецслужбы Нидерландов призывают правительства и частный сектор укреплять устойчивость инфраструктуры, поскольку дестабилизация общества возможна даже без применения танков и ракет.

Путин продолжит воевать в 2026 году: следующие цели Кремля — на территории НАТО

Кремлевский диктатор Владимир Путин назвал «чепухой» заявления европейских политиков о возможном нападении РФ на Европу, обвинив их в «нагнетании истерии» и распространении страхов. Он заявил, что Россия якобы стремилась к партнерству после распада СССР, но Запад избрал путь расширения НАТО.

В то же время Путин в очередной раз возложил ответственность за войну в Украине на США и НАТО, обвиняя их в желании «развала» России.

Однако в Минобороны обсудили истинные намерения в отношении НАТО. Министр обороны Андрей Белоусов заявил о якобы подготовке объединенных вооруженных сил НАТО к противостоянию с РФ на рубеже 2030-х годов.

Реклама

«Одновременно началась форсированная подготовка объединенных вооруженных сил НАТО к противостоянию с Россией на рубеже 30-х годов. Такая политика создает реальные предпосылки для продолжения военных действий и в следующем, 2026 году. В связи с этим нужно и дальше навязывать противнику свою войну», — подчеркнул Белоусов.