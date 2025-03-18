Россия готовится к конфликту с ЕС: Урсула фон дер Ляйен предупредила об опасности

Россия уже ведет подготовку к конфликтам в Европе в будущем.

Об этом предупредила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Королевской датской военной академии в Копенгагене.

Она отметила, что, в то время как США фокусируют свое внимание на Индо-Тихоокеанском регионе, Россия активно готовится к конфронтации с Европой и уже "значительно расширила" возможности своего военно-промышленного комплекса.

"Эти инвестиции подпитывают ее агрессивную войну в Украине, в то же время готовя ее к предстоящей конфронтации с европейскими демократиями", — подчеркнула фон дер Ляйен.

Она отметила, что ситуация очень серьезная, поэтому Европе необходимо внимательно отслеживать рост военных амбиций Москвы.

Напомним, Оборонные гиганты ЕС стремятся снизить зависимость от США. Airbus, Dassault и десятки других компаний призвали Евросоюз поддержать европейские технологии и заставить их войти в цифровую инфраструктуру блока.

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