Одно из европейских разведывательных агентств считает, что Россия готовится совершать масштабные диверсии в Европе. Эксперты предупреждают, что это только верхушка айсберга.

Об этом пишет Financial Times.

По данным издания, российские агенты активно осматривают автомобильные мосты и железные дороги по всему континенту на наличие слабых мест с намерением их заминировать.

Масштабы диверсионной деятельности России впечатляют. Известно, что одна из российских диверсионных сетей готовила взрывы самолетов, летевших в Соединенные Штаты Америки. Изъятой взрывчатки было достаточно, чтобы организовать масштабные теракты в воздухе.

Ранее в польской прокуратуре заявили, что поджоги посылок в логистических центрах курьерских компаний, которые произошли этим летом в Польше, Германии и Великобритании, были попыткой саботировать рейсы в США и Канаду.

Западные специалисты также предотвратили покушения на:

схождение поездов с рельсов,

поджоги торговых центров,

отравление водоснабжения.

«То, что известно общественности — это только верхушка. Есть еще много вещей, о которых правительства решили не говорить», — прокомментировал ситуацию эксперт по России в Chatham House Кир Джайлз.

Как работают агенты

Россия активно вербует восточноевропейцев и местных бандитов для своих диверсий. Операциями управляют дистанционно, используя мессенджеры и криптовалюты для финансирования.

Несмотря на то, что за последние годы большое количество российских шпионов было изгнано из Европы, агентства Кремля пытались снова проникнуть в европейские государства с помощью подготовленных профессионалов. Некоторые разведывательные данные свидетельствуют о долгосрочном планировании.

Оценки диверсионных действий России все чаще рассматриваются через призму Совместной оценки угроз НАТО в 2023 году. В докладе говорится, что Москва готовит свою армию и экономику к возможной войне с Европой через несколько лет.

По мнению западных специалистов, если США и Европа не будут жестко реагировать на диверсии российских спецслужб, возникает серьезная угроза еще большей эскалации, например, нападения на страны Балтии.

При этом специалисты считают, что НАТО может похвастаться высоким уровнем понимания угроз. Москва знает, что Североатлантический союз способен быстро отреагировать в случае атаки со стороны России.

Напомним, правительство Литвы ввело режим чрезвычайной ситуации из-за фиксации воздушных зондов и шаров, поступающих с территории Беларуси. Литовские власти отмечают, что эти воздушные объекты используются для незаконного перемещения грузов через границу.

Министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович пояснил, что введение ЧП связано не только с нарушением воздушного пространства, но и с угрозой национальной безопасности страны. В свою очередь, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен охарактеризовала инциденты как «неприемлемую гибридную атаку» на государство-члена ЕС.

Официальный Минск отвергает все обвинения и уверяет, что не имеет никакого отношения к этим происшествиям.