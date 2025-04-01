Россия готовится к наибольшему призыву: что известно о планах Кремля

В России объявили о массовом призыве срочников / © Associated Press

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Кремлевский диктатор Владимир Путин объявил самый массовый за последние 14 лет призыв срочников для увеличения численности российской армии.

Министерство обороны РФ заявляет, что призыв не связан с войной против Украины, а призывников не будут направлять на временно оккупированные территории Украины для выполнения военных задач.

Что известно о целях Кремля — узнавал ТСН.ua.

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Самый массовый призыв в РФ

Глава кремля подписал указ о весеннем призыве на военную службу. Он будет проходить с 1 апреля по 15 июля, передают пропагандистские СМИ.

В Указе говорится, что состоится призыв граждан в возрасте от 18 до 30 лет, не состоящих в запасе и подлежащих призыву на военную службу, в количестве 160 000 человек.

Как сообщает российская «Радио Свобода», это самый большой призыв за последние годы. Это связано с реализацией указов Путина о поэтапном увеличении численности русской армии.

Там отмечают, что в 2024 году призыв распространялся на 150 тысяч человек (в том же году подняли возрастную планку с 27 до 30 лет); в 2023 — 147 тысяч, в 2022 году — 134,5 тысячи.

В издании добавляют, что в начале 2022 года в РФ было около одного миллиона военнослужащих, а за три года штатную численность российской армии увеличили до полутора миллионов человек.

В свою очередь Министерство обороны РФ говорит, что якобы этот призыв никоим образом не связан с войной против Украины, а призывников не будут направлять на временно оккупированные территории Украины для выполнения военных задач.

Реакция Украины

Центр противодействия дезинформации называет весенний призыв в России одним из способов компенсации больших потерь на передовой. Также это доказательство того, что РФ стремится продолжения войны.

В ЦПИ добавляют, что попав на службу, российские срочники добровольно-принудительно подписывают контракты и оказываются на фронте.

В Министерстве иностранных дел Украины отмечают, что российский «призыв» находящихся на оккупированных территориях украинцев грубо нарушает международное право, в частности Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны.

МИД призывает мировое сообщество усилить политико-дипломатический, санкционный и другие виды давления на кремлевский режим. В частности, граждан Украины, находящихся на ВТО, просят по возможности всячески избегать российского «призыва», а в случае принудительной мобилизации при первой возможности покидать такие подразделения и возвращаться на территорию Украины или выезжать в третьи страны.

Значительные потери РФ на войны

Издание Sky News, ссылаясь на британскую разведку, сообщает, что общее количество убитых и раненых солдат РФ с начала полномасштабного вторжения составляет 900 тысяч человек.

Министерство обороны Великобритании утверждает, что Путин и его военное руководство предпочитают конфликт российским солдатам.

В издании отмечают, что Кремль готов терпеть большие потери солдат до тех пор, пока это не повлияет негативно на поддержку войны общественностью или элитой, и эти потери можно компенсировать.

Москва затягивает переговоры

Заявления российских чиновников после переговоров в Саудовской Аравии свидетельствуют о том, что РФ стремится затягивать переговоры по войне как можно дольше.

The Telegraph называет такие переговоры «процедурным болотом», а не дипломатическим прорывом.

Журналист издания Роланд Олифан напомнил, что по информации издания Moscow Times, Россия на переговорах требовала полного контроля над четырьмя областями Украины: Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской.

Автор статьи убежден, что в РФ надеются, что американскому лидеру Дональду Трампу удастся заставить украинцев уступить землю в тех регионах, которыми они еще владеют, или они затянут переговоры как можно дольше в надежде завладеть ими силой.

Медиа подчеркивает, что условия на поле боя и прогресс за столом переговоров напрямую связаны.

«Пока Путин думает, что может получить больше первого, он будет тянуть со вторым», — отметил автор статьи.

The Telegraph отметило, что задача российской делегации на переговорах в Саудовской Аравии заключалась в том, чтобы не раздражать американцев прямым «нет». А когда переговорщикам не хватает терпения, убедить их в том, что Украина вызывает задержку.

РФ планирует новое наступление

В интервью французскому изданию Le Figaro президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что заявлял, что Путин «старается выиграть время и готовится к весеннему наступлению».

Глава государства уверен, что Кремль готовит новое наступление на Сумскую и Харьковскую области.

Associated Press, ссылаясь на украинских правительственных и военных аналитиков, отмечает, что войска РФ готовятся начать новое наступление уже в ближайшие недели.

Там отмечают, что Россия не намерена участвовать в содержательном диалоге для прекращения войны. Кремль стремится максимизировать давление на Украину и усилить свою переговорную позицию на переговорах по прекращению огня.

AP отмечает, что недавно агрессорка Россия усилила атаки, чтобы улучшить свои тактические позиции в преддверии ожидаемого более широкого наступления.

В свою очередь, военный аналитик Алексей Гетьман предупреждает, что кафиры готовят наступательные действия на фронте, которые должны продолжаться от шести до девяти месяцев — «почти весь 2025 год».

В частности, Москва усилила разведывательные миссии для поиска и уничтожения огневых позиций, систем беспилотников и других средств, которые могли бы помешать наступлению в будущем, сообщили два украинских командира. По словам Гетьмана, это один из признаков нападения РФ в ближайшее время.

Также вокруг города Покровска оккупанты ведут интенсивную разведку, а к западу от Орехова в Запорожской области они решили новое наступление.

В свою очередь российские аналитики выражают оптимизм по поводу того, что будущее наступление будет успешным.

Провальный замысел Кремля

Аналитики института изучения войны (ISW) отмечают, что стремление РФ повлиять на ход переговоров по прекращению боевых действий развертыванием масштабных атак, вряд ли будет успешным.

По информации аналитиков, захватчики продвинулись в трех километрах от границы Донецкой и Днепропетровской областей на Покровском направлении.

В ISW считают, что РФ вряд ли опрокинет силы из Курской области для наступления на Сумы, ведь у врага нет достаточных резервов для масштабных операций. Также у россиян недостаточно ресурсов для атак на крупные города, такие как Сумы, Харьков или Запорожье.

В частности, потери в личном составе и технике за годы войны значительно ограничили возможности РФ.

В ISW отмечают, что в открытых источниках нет данных о ротации российских войск на Сумском, Харьковском или Запорожском направлениях, что могло бы свидетельствовать о подготовке к наступлению. Однако РФ может пытаться продвинуться в пределах артиллерийской досягаемости, чтобы оказывать давление на гражданское население.

Кроме того, аналитики пишут, что Кремль может попытаться продвинуть свои войска в пределы всех достижимых украинских областей, чтобы использовать этот рычаг на переговорах.

Напомним, после угроз Трампа у Путина сделали заявление о мире в Украине.

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