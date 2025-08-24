Россия готовится к обновлению ядерных сил из-за "колоссальных угроз" Запада — Fox News

Россия готовится к обновлению ядерных сил перед окончанием договора СНВ / © Getty Images

Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что Москва должна модернизировать свои ядерные силы, поскольку страна якобы сталкивается с «колоссальными угрозами» со стороны Запада.

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на комментарий Лихачева российскому агентству РИА.

«Ядерный щит, являющийся и мечом, — это гарантия нашего суверенитета. Мы понимаем, что в ближайшие годы он должен быть усовершенствован», — сказал Лихачев.

Это заявление прозвучало менее чем через неделю после встречи кремлевского главы Путина с президентом США Дональдом Трампом — первого очного разговора президента США с российским главой с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Несмотря на оптимистичные сигналы после переговоров, никакие конкретные договоренности достигнуты не были, а перспективы прекращения войны выглядят все менее вероятными.

Параллельно Трамп в мае объявил о планах создать новую противоракетную систему «Золотой купол», по аналогии с израильским «Железным куполом». Стоимость проекта оценивается по меньшей мере в 175 млрд долларов.

Ядерный баланс

По данным Ассоциации по контролю над вооружениями, у России почти 4 400 ядерных боезарядов, из которых более 1 500 — стратегические. США владеют более 3700 боезарядами, из которых около 1400 — развернуты. Итого два государства контролируют 90% мирового ядерного арсенала.

Несмотря на стремление к глобальному ядерному разоружению после завершения Холодной войны, сегодня эта политика под угрозой отношения между Москвой и Вашингтоном ухудшились на фоне войны в Украине и углубления сотрудничества Кремля с Китаем.

Источник отмечает, что единственным действующим договором о контроле над ядерными вооружениями между США и Россией остается договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (New START). Он был продолжен в 2021 году, но всплывает в феврале 2026-го.

В 2023 году Москва приостановила свое участие в договоре, заявив, что не будет разрешать американские инспекции, но при этом вроде бы будет соблюдать установленные лимиты на количество боезарядов.

Дальнейшая судьба договора остается неопределенной.

Между тем известный журналист Виталий Портников считает, что Дональд Трамп должен избавиться от шантажа Путина, чтобы помочь Украине. По мнению Портникова, Трамп может лишить Кремль возможности использовать ядерный шантаж в международной политике.