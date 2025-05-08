Россия готовится к параду 9 мая: что известно и есть угроза для Украины

Парад в Москве 9 мая / © Associated Press

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В Москве готовятся к параду в День Победы 9 мая. В российскую столицу уже прибыло более десятка мировых лидеров.

Ожидается масштабный парад с участием военной техники, авиации и тысячи солдат. Для Кремля это станет возможностью продемонстрировать «единство нации» и мощь армии РФ, ведущей войну в соседних государственных.

Однако для Украины 9 мая может стать днем новых атак.

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Что известно — читайте в материале ТСН.ua.

Кто приехал на парад в Москву

В столицу РФ прибывают мировые лидеры, которые посетят парад на Красной площади 9 мая. Ожидалось, что в Москву должны прибыть главы 29 государств. Однако президент Азербайджана Ильхам Алиев, лидер Лаоса Тхонглун Сисулит и премьер Индии Нарендра Моди отказались от поездки.

Известно, что в российскую столицу прибыли:

глава Китая Си Цзиньпин,

президент Сербии Александр Вучич,

лидер Кубы Мигель Диас-Канель,

президент Бразилии Лула да Сильва,

президент Республики Конго Дэнни Сассу-Нгессо,

президент Конго Дэнни Сассу-Нгессо,

президент Монголии Ухнаагийн Хурелсух,

лидер Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого,

лидер Венесуэлы Николас Мадуро,

глава Эфиопии Тайе Ацке-Селассие,

самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко,

лидер Зимбабве Эммерсон Мнангагва,

глава Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало,

президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре,

президент Республики Сербской Милорад Додик,

лидер Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси.

В частности, в Москву добирается премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который столкнулся с трудностями в организации своего визита из-за запрета пролета над странами Балтии.

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Впоследствии СМИ сообщили, что Фицо нашел способ добраться до Москвы: рейс с премьер-министром Словакии отправился в Москву «южным» путем — через Венгрию, Румынию, Черное море, Грузию и собственно Россию.

Следует заметить, что Роберт Фицо и Александр Вучич станут едиными европейскими лидерами, которые будут на параде у Путина.

Накануне главная дипломат ЕС Кая Каллас призвала европейских лидеров не участвовать в военных мероприятиях России, подчеркнув, что это противоречит ценностям Союза.

По словам Калласа, европейские лидеры должны быть в Украине, а не в Москве.

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Заблокированные аэропорты в РФ

В аэропортах России произошел настоящий коллапс из-за атаки неизвестных БПЛА.

С 6 мая российские города находятся под атакой беспилотников. Из-за опасности не работают аэропорты в разных уголках государства-агрессора, в частности в Калуге, Волгограде и Саратове.

По сообщениям РосСМИ известно, что из-за ограничений в работе аэропортов изменено расписание вылетов как минимум 350 рейсов.

Также ранее россияне объявили о закрытии столичных аэропортов, расположенных к югу от Москвы.

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Граждане РФ, которые не могут вылететь и массово сдают билеты, охватила настоящая паника. Они активно публикуют свои истерические «тревожности» в Сети.

В частности, российский Z-блогер заявил, что якобы украинские беспилотники 7 мая атаковали аэродром в Подмосковье, где базируются самолеты, которые должны принять участие в параде в Москве 9 мая.

В свою очередь Турция отменила все рейсы 8 мая в Россию.

Отключение интернета в Москве

В столице РФ начали фиксироваться масштабные перебои в работе мобильной связи, а также интернета.

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В российских СМИ сообщают, что ограничения могут быть применены 9 мая в Москве из-за праздничных мероприятий.

В свою очередь спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что такие меры вынуждены, из-за «опасного соседства» России. По его словам, ограничения снимут «при необходимости».

Военный обозреватель Денис Попович считает, что таким образом власти РФ пытаются скрыть как следы атак дронов, так и сделать невозможным их корректировку.

Он привел пример найденных в «Шахедах» украинских SIM-карт.

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«Россияне могут полагать, что дроны приводятся через мобильный интернет. Мы же находили в «Шахедах» SIM-карты украинских мобильных операторов. Возможно, они не хотят, чтобы снимали последствия попаданий, потому и отключают интернет», — сказал Попович

Есть ли угроза для Украины

Ранее военный эксперт Олег Жданов спрогнозировал, что атака России по Украине может произойти 8 или 10 мая. По его словам, беспокойной может быть и ночь на 9 мая. Жданов отметил, что главная цель врага — максимально испугать украинцев и показать, что РФ продолжает вести активные боевые действия.

В свою очередь, как передают местные Telegram-каналы столицы, из-за высокой угрозы ударов некоторые учебные заведения столицы Украины перешли на дистанционное обучение 8-9 мая.

В КМВА отмечают, что таких рекомендаций учебным заведениям не выдавала.

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В свою очередь Черкассы, Кременчуг и некоторые другие украинские города школьники также в этот период будут учиться дома.

Кроме того, накануне парада 9 мая Путин предложил Украине трехдневное перемирие. Однако на это предложение президент Владимир Зеленский ответил, что страна требует долгосрочного прекращения огня, а не временного.

В ответ Кремль начал угрожать ударами «Орешником» по Киеву, если ВСУ будут атаковать.

Авиационный эксперт Валерий Романенко считает, что эти угрозы не имеют реальной почвы.

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Напротив, Олег Жданов замечает, что угрозы врага не следует игнорировать.

«Скажу так: учитывая безумие Путина, к его заявлениям нужно относиться все равно серьезно. Мы видели, что было в Днепре», — отметил эксперт.

Напомним, ранее секретарь оборонного комитета Рады Роман Костенко заявлял, что ВСУ могут легко ударить по параду в Москве 9 мая.

А военный аналитик Иван Ступак убежден, что 9 мая украинские военные сфокусируются на стратегических российских объектах, оставшихся без защиты России.

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