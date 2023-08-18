Россия готовится к подписанию нового "зернового соглашения" без Украины – СМИ

Заключить новый договор могут уже в эти выходные.

Россия, Турция и Катар готовят новый трехсторонний договор вместо "зернового соглашения". Участие в нем Украины – не предусмотрено.

Об этом сообщает издание Bild.

Что известно

Журналисты издания ссылаются на служебную переписку между МИД и посольствами России и Турции с 21 июля по 8 августа. Там говорится, что Москва заранее предупредила Анкару о своем выходе из "зернового соглашения". Ожидается, что по новым договоренностям Россия будет поставлять зерно в бедные страны Африки и другие. В этом процессе Турция будет выступать в качестве организатора, а Катар будет спонсором поставок.

"Глава МИД Турции Хакан Фидан также просит Россию возобновить прежнее "зерновое соглашение", чтобы зерно поставлялось и из Украины. Анкара предлагает действовать под эгидой ООН", – отмечается в материале.

Предварительно новое трехстороннее соглашение может быть подписано 19-20 августа в Будапеште, Венгрия. Именно туда уже вылетел глава Татарстана Рустам Минниханов, президент Турции Реджеп Эрдоган скоро присоединится.

Заметим, в ближайшее время должна пройти встреча Путина и Эрдогана. По мнению политолога Алексей Якубина, турецкий лидер имеет определенные рычаги влияния на диктатора. Так, он может заставить Россию вернуться к "зерновому соглашению".

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