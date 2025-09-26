ТСН в социальных сетях

Мир
40
2 мин

Россия готовится к противостоянию с НАТО до 2030 года — минобороны Нидерландов

Прямая конфронтация России и НАТО может начаться уже к 2030 году.

Игорь Бережанский
Рубен Брекельманс

Рубен Брекельманс / © Associated Press

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс предупредил, что Россия намерена подготовиться к масштабному противостоянию с НАТО до 2030 года.

Об этом он заявил на Европейском форуме оборонных инноваций (EDIF) в Гааге, сообщает Укринформ.

По словам Брекельманса, Россия переходит на военные рельсы — наращивает производство оружия и мобилизует больше людей, чем нужно для войны против Украины. Министр отметил, что в ближайшие годы объемы российского производства оружия «будут только расти».

«До 2030 года Россия хочет быть готова к масштабному столкновению с НАТО.
Иными словами, у диктатора Путина есть намерения, возможности и стимулы продолжать имперскую агрессию», — подчеркнул Брекельманс.

Он добавил, что безопасность Украины и других европейских стран тесно связана, поэтому необходимо увеличить поддержку Киева и предоставить надежные гарантии против повторной агрессии.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы в случае достижения прекращения огня или мирного соглашения это не было простой паузой перед новой волной агрессии.
Мы также должны четко дать Путину понять: любое враждебное действие против страны НАТО будет встречено подавляющей силой.
Это единственный способ сохранить свободу и безопасность в Европе», — заявил Брекельманс.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Нидерландов Дик Схоф предостерег Россию от дальнейших вторжений в воздушное пространство НАТО, заявив, что союзники могут сбить российский самолет в ответ на такие действия.

Мы ранее информировали, что европейские дипломаты передали Кремлю четкое предупреждение о том, что НАТО готово ответить на дальнейшие нарушения своего воздушного пространства в полной силе.

