"Россия готовится к реваншу": Зеленский на форуме в Давосе сказал, против кого воюет Кремль

Украинский лидер подчеркнул, что путинская Россия воюет не против Украины, а против цивилизованного подхода к жизни.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что Россия, воспользовавшись замедлением боевых действий, усиливается и готовится к реваншу.

"Мы видим, что Россия пытается усиливаться и готовиться к реваншу", — сказал он.

В то же время, украинский лидер заверил, что осуществить свои намерения Кремлю не удастся, потому что "они [российские оккупанты] воюют не против Украины, а против цивилизованного подхода к жизни".

Зеленский также отметил, что боевые действия на фронте замедлились, поскольку "все устают: природа, люди и враг".

"Война действительно замедляется зимой. Есть понятные обстоятельства и понятные причины... Выглядит все это так: ежедневно яростные бои на востоке нашего государства. Мы стоим стойко и крепко..." — заверил украинский президент.

Он также добавил, что ситуация в южном и северном направлениях остается под полным контролем Украины.

Напомним, президент Института экономического анализа Андрей Илларионов предположил, что в ближайшее время президент РФ Владимир Путин начнет великую войну, которой еще не было.

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