Россия готовится к широкомасштабной войне против НАТО: в ISW назвали признаки

В частности, на угрозу Альянсу может быть направлен тот факт, что РФ выделяет дорогостоящие военно-морские ресурсы в районы за пределами Украины и Восточной Европы.

Россия готовится к будущей широкомасштабной войне против НАТО. На подготовку к этому ориентированы длительные усилия армии РФ по реструктуризации и расширению.

Такую оценку дали аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Подготовка России к войне с НАТО

Долгосрочные усилия российской армии по реструктуризации и расширению направлены на подготовку страны-агрессора к будущей широкомасштабной конвенционной войне против НАТО. Тот факт, что Россия выделяет дорогостоящие военно-морские ресурсы в районы за пределами Украины и Восточной Европы, может быть направлен на угрозу для Альянса и его союзников во многих регионах.

Также читайте Россия возобновляет боевые возможности: генерал НАТО заявил об угрозе странам Балтии

Аналитики обратили внимание, что Кремль регулярно подчеркивает, что Россия является морским государством в Тихом океане, стремясь к равноправному оборонному партнерству с Китаем. Кроме того, РФ участвовала в военно-морских операциях в Охотском море в мае 2023 года, направленных на сдерживание дальнейшей поддержки Украины со стороны Японии.

Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам экономического развития российской арктической зоны 11 декабря отметил стратегический интерес России в Арктике. Это регион, в котором РФ может укрепить свой военно-морской потенциал, учитывая недавнее вступление Финляндии в НАТО и будущее вступление Швеции в Альянс.

В Институте также указывают, что пока не ясно, смогут ли российские военно-морские производители в ближайшие годы выпускать стратегические военно-морские корабли желаемого Кремлем масштаба и качества. Вместе с тем, Россия продолжает усилия по постепенной мобилизации своей оборонной промышленной базы и может решить сосредоточить эти усилия на морских производителях.

Кстати, ранее госсекретарь канцелярии президента Польши и руководитель Бюро нацбезопасности Яцек Севера заявил, что страны на восточном фланге НАТО должны подготовиться к агрессии России через три года.

Читайте также: