- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 132
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия готовится к ценовому шоку на нефть: может упасть до 40 долларов
Мировые цены на нефть могут снизиться до самого низкого уровня за последние годы из-за избытка предложения и замедления экономики крупнейших потребителей.
Мировые цены на нефть могут упасть до 40-50 долларов за баррель уже в конце 2025 — начале 2026 года.
Об этом сообщает Служба внешней разведки.
По данным ведомства, сейчас баррель стоит 66–68 долларов, но рынок уже находится в состоянии новой ценовой войны, что чревато дальнейшим падением котировок.
Основным фактором снижения явилось разрушение договоренностей в пределах ОПЕК+.
Саудовская Аравия значительно увеличивает добычу, создавая избыток предложения.
Параллельно экспортеры сланцевой нефти даже при низких ценах наращивают бурение и добычу, что усиливает давление на рынок.
Дополнительным риском для цен является замедление экономики Китая — одного из главных потребителей нефти.
Кроме того, рост экспорта сырья из Бразилии, Гайаны и Норвегии еще больше увеличивает избыток предложения.
Разведка отмечает, что в отличие от предыдущих лет геополитические риски почти не влияют на нефтяные котировки, что свидетельствует о формировании нового баланса спроса и предложения.
Если текущая тенденция сохранится, по оценкам российского фонда, «шоковая» цена на нефть в диапазоне 40–50 долларов за баррель будет иметь существенное влияние на мировую экономику и бюджеты стран-экспортеров.
Ранее сообщалось, что Россия пытается повлиять на ситуацию в энергетическом секторе и спровоцировать новую волну удорожания нефти в мире.
Мы ранее информировали, что замруководителя аппарата Белого дома считает, что для Индии неприемлемо поддерживать войну, покупая российскую нефть.