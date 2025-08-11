Цены на нефть могут упасть / © ТСН.ua

Мировые цены на нефть могут упасть до 40-50 долларов за баррель уже в конце 2025 — начале 2026 года.

Об этом сообщает Служба внешней разведки.

По данным ведомства, сейчас баррель стоит 66–68 долларов, но рынок уже находится в состоянии новой ценовой войны, что чревато дальнейшим падением котировок.

Основным фактором снижения явилось разрушение договоренностей в пределах ОПЕК+.

Саудовская Аравия значительно увеличивает добычу, создавая избыток предложения.

Параллельно экспортеры сланцевой нефти даже при низких ценах наращивают бурение и добычу, что усиливает давление на рынок.

Дополнительным риском для цен является замедление экономики Китая — одного из главных потребителей нефти.

Кроме того, рост экспорта сырья из Бразилии, Гайаны и Норвегии еще больше увеличивает избыток предложения.

Разведка отмечает, что в отличие от предыдущих лет геополитические риски почти не влияют на нефтяные котировки, что свидетельствует о формировании нового баланса спроса и предложения.

Если текущая тенденция сохранится, по оценкам российского фонда, «шоковая» цена на нефть в диапазоне 40–50 долларов за баррель будет иметь существенное влияние на мировую экономику и бюджеты стран-экспортеров.

Ранее сообщалось, что Россия пытается повлиять на ситуацию в энергетическом секторе и спровоцировать новую волну удорожания нефти в мире.

Мы ранее информировали, что замруководителя аппарата Белого дома считает, что для Индии неприемлемо поддерживать войну, покупая российскую нефть.