Россия готовится к войне на своей территории: проверяет бомбоубежища и оповещения о воздушной тревоге

С начала полномасштабного вторжения Путина в Украину на территории России не раз включали сигнал воздушной тревоги якобы для проверки оповещения.

Российские власти готовятся к тому, что война может перекинуться на их территорию. Без огласки проверяют бомбоубежища и простые укрытия и подвалы, которые были заброшены в течение трех десятилетий.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

"Эти шаги являются частью более широкого толчка власти, чтобы обеспечить готовность инфраструктуры гражданской обороны на случай более широкого конфликта. Кампания не была официально объявлена ​​и не обусловлена ​​какими-либо конкретными угрозами или планами использования инфраструктуры гражданской обороны", — говорится в сообщении.

В статье отмечается, что государственные работники тихо проверяют подвалы и другие объекты, ремонтируют и очищают неиспользуемые с советских времен сооружения.

"В апреле высокопоставленный чиновник кремлевской службы безопасности Николай Патрушев приказал провести полную инвентаризацию бомбоубежищ на юге России, требуя вернуть все, что были изъяты из федеральной собственности", — добавили западные СМИ.

Стоит отметить, что с начала полномасштабного вторжения Путина в Украину на территории России не раз включали сигнал воздушной тревоги. В частности, проверку системы оповещения летом проводили в столице РФ в Москве. Мэрия столицы РФ тогда объяснила это необходимостью отработки своевременного информирования населения и действий экстренных служб в случае чрезвычайных ситуаций.

Путин собирается передать власть

Историк и политический аналитик Валерий Соловей выразил мнение, что российский диктатор Путин намерен передать власть. Этот процесс фюрер хочет запустить еще в этом году, если все будет удачно для него.

Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация, что в близких к Кремлю кругах тайно обсуждают список преемников Путина на случай его отстранения от власти. По сообщениям NewsWeek, пятерка возможных кандидатов выглядит так:

экс-президент и бывший премьер России Дмитрий Медведев;

первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко;

министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, а также его отец, председатель Совета безопасности РФ Николай Патрушев;

а также его отец, председатель Совета безопасности РФ основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

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