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Россия готовится к войне с НАТО: американские аналитики указали на признаки

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Россия готовится к войне с НАТО: американские аналитики указали на признаки

Владимир Путин Сергей Шойгу / Фото: Пресс-служба Кремля

Россия готовит фальшивые "аргументы" объяснения потенциальной агрессии против стран НАТО.

Решение России о формировании Западного военного округа на границе с Финляндией скорее всего свидетельствует о подготовке к потенциальной будущей широкомасштабной войне против НАТО.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики напомнили беспощадное заявление российского министра обороны Сергея Шойгу о том, что российские военные формируют Ленинградский военный округ (ЛВО) и Московский военный округ (МОВО) в связи с вступлением Финляндии в НАТО и будущим присоединением Швеции.

Шойгу также объявил, что в 2024 году Россия предоставит приоритет реализации мер оперативной и боевой подготовки для борьбы с якобы "угрозами дальнейшего расширения НАТО на восток".

"Попытка Шойгу представить создание ЛГС и ММР как ответ на якобы "расширение НАТО" восходит к текущей российской информационной операции, направленной на переложение ответственности за войну в Украине с России на Запад, представив действия России как реактивные", — считают аналитики.

В ISW подчеркнули, что Финляндия и Швеция подала заявку на вступление в НАТО лишь вскоре после полномасштабного вторжения России в Украину, предположительно "опасаясь дальнейшей российской агрессии на своих границах".

"Решение России о реформировании Западного военного округа является частью длительного плана, срочная реструктуризация и усилия по расширению, направленные на подготовку России к потенциальной грядущей широкомасштабной обычной войне против НАТО, одновременно сбалансируя российские оперативные требования в Украине", — считают в ISW.

Напомним, Путин пригрозил Финляндии из-за ее вступления в НАТО.

Напомним:

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Дата публикации
Просмотры
1628
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