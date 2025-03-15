Россия готовится к возобновлению работы газопровода "Северный поток" — СМИ

Российские компании готовятся к работам по возобновлению работы газопроводов.

Россия ведет подготовку к запуску газопровода " Северный поток ", работа которого была остановлена после полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом информирует издание "Важной истории".

Журналисты сообщили, что российская компания Трубопроводные покрытия и технологии, участвовавшая в строительстве "Северного потока-2", очевидно, начала готовиться к большому заказу. Кроме того, источники компании "Газпром" сообщили, что предприятие начало активно выкупать патенты на технические решения, которые использовали при подготовке труб для газопроводов.

Источники издания сообщили, что в ходе последних встреч трубной ассоциации обсуждались также трубы для прокладки по морскому дну. Сейчас у "Газпрома" нет проектов, требующих подобных технологий.

Ранее издание Bild сообщало, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Ричард Гренелл летал в Швейцарию для тайных переговоров о запуске газопровода "Северный поток".

Ранее сообщалось, что мирный план Трампа может включать восстановление газопровода "Северный поток-2".

Мы ранее информировали, что США изучают возможность сотрудничества с российским "Газпромом".

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