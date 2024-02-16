Россия готовится вывести "ядерку" в космос: как это возможно и к чему стремится Путин

Власти США заявили о секретной "угрозе национальной безопасности". По данным СМИ, речь идет о предполагаемых планах России разместить ядерное оружие в космосе.

Глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса, республиканец Майк Тернер 14 февраля сообщил, что комитет предоставил членам Конгресса данные о серьезной угрозе национальной безопасности США. В то же время, официальные лица утверждают, что непосредственной угрозы для США и их союзников пока нет.

Об этом рассказывает BBC.

"Прошу президента Байдена рассекретить всю информацию об этой угрозе, чтобы Конгресс, администрация и наши союзники могли открыто обсудить действия, необходимые для ответа на эту угрозу", — сказал Тернер, не предоставив дополнительной информации.

После этого к советнику президента США по национальной безопасности Джейку Салливану посыпались вопросы, однако он отказался комментировать суть дела, выразив удивление тем, что информация стала публичной до того, как Белый дом обсудил ее с конгрессменами и специалистами по разведке.

Так, американские телекомпании CNN, ABC, газета New York Times, а также агентство Reuters со ссылкой на анонимных чиновников сообщили, что речь идет именно о подготовке России к размещению противоспутникового ядерного оружия в космосе.

"Официальные лица говорят, что новые разведданные вполне серьезны, но эти новые средства все еще разрабатываются, и Россия пока их не развернула. Соответственно, они не представляют непосредственной угрозы Соединенным Штатам, Украине или европейским союзникам Америки", — пишет New York Times.

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По словам источников газеты, эти разведданные, полученные несколько дней назад, секретны. Раскрыть их без компрометации источника невозможно. Поэтому заявление Майка Тернера, по данным New York Times, разозлило Белый дом. Оно грозит потерей ценных источников информации о России — спикер Кремля Дмитрий Песков уже заявил, что не может прокомментировать публикации по подготовке к размещению ядерного оружия.

"Я никак не могу это прокомментировать… Но очевидно, что Белый дом пытается правдами или неправдами побуждать Конгресс на голосование по законопроекту о выделении денег (Украине), это очевидно", — сказал он журналистам.

В четверг, 15 февраля, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подтвердил, что угроза национальной безопасности, о которой накануне говорили американские законодатели, связана с разработкой Россией оружия против спутников в космосе.

Президент США Джо Байден уже распорядился наладить контакт с Москвой по этому поводу. В Белом доме также уточнили, что пока выступают против обнародования более подробных разведывательных данных об этой угрозе со стороны России.

Насколько это законно

Человечество за недолгую историю покорения Вселенной уже успело совершить несколько ядерных взрывов в космосе. И даже готовилось к атомным испытаниям на Луне.

Приступили к изучению эффекта от ядерных взрывов в верхних слоях атмосферы американцы. В августе 1958 года они совершили серию подрывов ядерных зарядов в верхних слоях земной атмосферы над островом Джонстон возле Гавайев в Тихом океане.

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Впоследствии в режиме секретности произошли первые три ядерных взрыва непосредственно в космосе. Испытания были над южной частью Атлантического океана. Ракеты были запущены с военного корабля США. Этот проект получил название "Аргус" (в древнегреческой мифологии так звали многоглазого великана – хранителя богов Олимпа).

Советский Союз решил догнать США в этой погоне и в 1961 году произвел ряд взрывов ядерных зарядов в космическом пространстве.

Эта "опасная гонка" завершилась в 1963 году, когда Вашингтон и Москва заключили соглашение о запрещении ядерных испытаний в трех средах: в атмосфере, космосе и воде.

В 1967 США, Британия и СССР, правопреемницей которого позже объявила себя Россия, пообещали друг другу также не размещать в космосе ядерное и другое оружие массового уничтожения, заключив соответствующий договор. В последующие годы к нему присоединилось более 100 стран.

Кроме того, в 2019 году на Генеральной ассамблее ООН приняли резолюцию о неразмещении в космосе вообще любого оружия, а российский МИД регулярно сообщает о заключении двусторонних договоров о неразмещении первым оружием в космосе с такими странами, как, например, Уганда или Сьерра-Леоне.

Правда, в 2023 году российские власти публично объявили об отзыве своей ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Причиной якобы стало то, что этот документ, принятый в 1996 году, так и не ратифицирован США.

Что Россия собирается атаковать в космосе

Источники американских СМИ предполагают, что мишенью российского ядерного оружия в космосе могут быть спутники. Однако опрошенные BBC эксперты имеют разные мнения относительно того, возможно ли вообще провести ядерный взрыв так, чтобы повредить значительное количество спутников.

Глава российского "Института космической политики" Иван Моисеев считает, что эффект от взрыва ядерного заряда будет минимален.

Во-первых, в космосе не будет ударной волны от взрыва, а угроза рассеяния обломков будет не столь значительна по площади. Основной эффект – электромагнитное излучение, которое может вывести из строя только некоторые спутники.

"Впечатляющая способность, а именно электромагнитное излучение, быстро падает чем дальше от эпицентра взрыва. То есть это сможет повредить лишь два-три спутника, максимум десять, это при том, что там тысячи их на орбите", – указывает эксперт.

По его словам, чтобы взрывом "ослепить" группировку американских спутников Starlink, России необходимо провести "сотни, а то и больше взрывов".

Украинский специалист, бывший сотрудник Государственного космического агентства Андрей Колесник, считает, что все зависит от мощности ядерной бомбы.

Он не исключает варианта, что взрыв на околоземной орбите может повредить сотни спутников, а на геостационарной вывести из строя телекоммуникационную аппаратуру, которая, например, обеспечивает связь на Земле.

"Для чего это делается? Чтобы продемонстрировать миру, что они (россияне) готовы на все для достижения своей цели. При том, что РФ проигрывает сегодня соперничество в космическом пространстве", — объясняет он ВВС.

Экс-советник главы Государственного космического агентства Украины Андрей Колесник уверен, что Россия превратится в "мирового изгоя" в случае применения ядерного оружия в космосе.

Можно ли это сделать незаметно

Средством размещения ядерного оружия в космосе может быть обычный космический аппарат, например спутник, в котором как груз будет ядерное оружие, говорит Андрей Колесник.

Это может быть устройство, которым будет управляться с помощью электромагнитного излучения, лазерного излучения, а также это может быть непосредственно взрывчатка, используемая в боеголовках ракет стратегического назначения.

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Глава российского "Института космической политики" Иван Моисеев соглашается, что "ядерный спутник" можно замаскировать под обычный. Но почти нереально, чтобы иностранные разведки упустили это.

"За российскими спутниками, которых не так уж много, следят внимательно. При появлении "необычного" спутника — с необычной орбитой, местом запуска — к нему будет приковано внимание всех наблюдателей, всех экспертов, всех телескопов", — говорит он.

Подготовить такой запуск в условиях секретности практически невозможно, считает российский специалист. Он признает, что возможный взрыв ядерного оружия РФ в космосе не окажет значительного эффекта на спутники.

Что планирует Россия

"Это повышение ставок", – говорит Андрей Колесник.

В то же время он отмечает, что данных о российских разработках по размещению ядерного оружия на спутниках нет. Отсутствует информация и о работе в этом направлении исследовательских учреждений.

Если Москва решится на такой шаг, то станет изгнанником в мировом космическом сообществе, уверяет ученый.

Аналитик Иван Моисеев также не видит практической выгоды в том, чтобы выводить такое оружие в космос.

"Использовать его как шантаж? Тогда надо смотреть на обратные последствия этого. Это будет нарушение двух фундаментальных космических договоров и соответственно мощный дипломатический провал. А во-вторых, нет ни одного выигрыша в этом, потому что в качестве угроз можно использовать и обычные ракеты, которые сейчас и изготовляются", — отмечает глава российского "Института космической политики".

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