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Россия готовится запустить в космос спутник с ядерным оружием: в НАТО жестко ответили
Марк Рютте пообещал защитить каждый дюйм территории союзников, включая космическое пространство, после сообщений о возможном запуске Россией спутника с ядерной боеголовкой.
Североатлантический альянс готов обеспечить безопасность своих союзников не только на земле, но и на орбите на фоне сообщений о возможной подготовке России к запуску спутника с ядерной боеголовкой. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время визита в Берлин в понедельник, 23 ноября.
Об этом сообщает AFP.
Отвечая на вопросы журналистов о резонансных публикациях в немецких медиа, глава Альянса заверил, что блок держит космическое направление в фокусе своей обороны:
«Мы всегда будем заботиться о том, чтобы защитить каждый дюйм территории НАТО, и это включает в себя нашу безопасность, когда речь идет о космическом элементе», — подчеркнул Рютте.
Выступавший рядом с генсеком НАТО канцлер Германии Фридрих Мерц не подтвердил и не опроверг информацию СМИ, однако назвал ее тревожным сигналом. По его словам, подобные сообщения не новые, но от этого не менее шокирующие, ведь демонстрируют, на какой уровень эскалации готова прибегнуть Москва. В свою очередь представитель правительства ФРГ отметил, что к этим данным относятся «очень серьезно», однако призвал избегать чрезмерной нервозности из-за гипотетических угроз.
Что известно о российском аппарате «Спутник-С»
Ранее немецкие телерадиокомпании WDR и NDR, а также газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники в Бундесвере и немецкой разведке BND сообщили, что Россия может уже в ближайшие недели запустить на орбиту аппарат под названием Спутник-С с ядерной боеголовкой. По данным медиа:
спутник, якобы хранившийся в Московской области, предназначен для глушения или уничтожения критически важных спутников связи и наблюдения;
разведданные о планах Кремля недавно передали нескольким странам НАТО, а правительство Германии получило отдельный брифинг.
В BND комментировать публикацию отказались, а в Космическом командовании Бундесвера сослались на слова министра обороны Бориса Писториуса о серьезном восприятии угроз в космосе. Глава Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер в комментарии Handelsblatt назвал размещение ядерного оружия на орбите «худшим кошмарным сценарием».
В то же время спикер Кремля Дмитрий Песков традиционно отверг обвинения, заявив, что не видел этих публикаций, а сообщения со ссылкой на «неизвестные источники» якобы не стоит воспринимать серьезно.
Напомним, в свежем отчете ISW говорится о том, что высокопоставленные чиновники Кремля прибегают к ядерным угрозам, пытаясь заставить Запад сдержать Украину от нанесения ударов беспилотниками и ракетами по территории России.