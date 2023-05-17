Россия грозится выйти из "зернового соглашения": из украинского порта выйдет последнее судно — Reuters

Россия выдвинула ряд требований, после которых она согласится продлить соглашение.

В среду, 17 мая, из порта должно выйти последнее судно согласно соглашению, разрешающему безопасный экспорт украинского зерна в Черное море.

Об этом заявил представитель ООН, передает Reuters.

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Об этом в ООН сообщили за день до того, как Россия грозится выйти из соглашения из-за якобы препятствий для нее.

Отмечается, что в ноябре Москва согласилась продлить "зерновое соглашение" еще на 120 дней , но затем в марте она согласилась на 60-дневное продление – до 18 мая. Россия требует выполнить перечень требований по собственному экспорту сельскохозяйственной продукции. Чтобы убедить Мосвку в июле разрешить черноморский экспорт зерна, Организация Объединенных Наций согласилась помогать РФ своими грузами сельскохозяйственной продукции в течение трех лет.

"Хотя российский экспорт продовольствия и удобрений не подпадает под санкции Запада, введенные после вторжения в Украину в феврале 2022 года, Москва говорит, что ограничения на платежи, логистику и страхование составляют препятствие для поставок", — говорится в сообщении издания.

В Турции считают, что сделку можно продлить еще на минимум два месяца.

Чего требует Россия:

переподключения "Россельхозбанка" к системе SWIFT,

возобновления поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания,

отмены ограничений на страхование и перестрахование,

снятия запрета на доступ к портам,

возобновления работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса",

разблокирования зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

Напомним, 10 мая в Стамбуле начались переговоры по продолжению работы так называемого "зернового коридора". Участниками встречи стали заместители министров обороны Турции, России, Украины и представители ООН.

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