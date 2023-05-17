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Россия грозится выйти из "зернового соглашения": из украинского порта выйдет последнее судно — Reuters

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Россия грозится выйти из "зернового соглашения": из украинского порта выйдет последнее судно — Reuters

Фото: ТСН.ua

Россия выдвинула ряд требований, после которых она согласится продлить соглашение.

В среду, 17 мая, из порта должно выйти последнее судно согласно соглашению, разрешающему безопасный экспорт украинского зерна в Черное море.

Об этом заявил представитель ООН, передает Reuters.

Об этом в ООН сообщили за день до того, как Россия грозится выйти из соглашения из-за якобы препятствий для нее.

Отмечается, что в ноябре Москва согласилась продлить "зерновое соглашение" еще на 120 дней, но затем в марте она согласилась на 60-дневное продление – до 18 мая. Россия требует выполнить перечень требований по собственному экспорту сельскохозяйственной продукции. Чтобы убедить Мосвку в июле разрешить черноморский экспорт зерна, Организация Объединенных Наций согласилась помогать РФ своими грузами сельскохозяйственной продукции в течение трех лет.

"Хотя российский экспорт продовольствия и удобрений не подпадает под санкции Запада, введенные после вторжения в Украину в феврале 2022 года, Москва говорит, что ограничения на платежи, логистику и страхование составляют препятствие для поставок", — говорится в сообщении издания.

В Турции считают, что сделку можно продлить еще на минимум два месяца.

Чего требует Россия:

  • переподключения "Россельхозбанка" к системе SWIFT,
  • возобновления поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания,
  • отмены ограничений на страхование и перестрахование,
  • снятия запрета на доступ к портам,
  • возобновления работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса",
  • разблокирования зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

Напомним, 10 мая в Стамбуле начались переговоры по продолжению работы так называемого "зернового коридора". Участниками встречи стали заместители министров обороны Турции, России, Украины и представители ООН.

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Дата публикации
Просмотры
704
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