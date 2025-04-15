Россия хочет арендовать авиабазу в Индонезии: аналитики назвали цель и угрозы

Российский самолет Ил-76 / © Associated Press

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Последние несколько лет Военно-комические силы России подавали запросы в Индонезию для посадки своих самолетов дальней авиации типов Ил-76 и Ту-95 на авиабазе «Манухуа» в провинции Папуа возле Австралии. Некоторые из этих запросов были удовлетворены. А теперь РФ хочет взять авиабазу «Манухуа» в аренду.

Об этом сообщает агентство Janes.

Издание проинформировало, что Москва подала в Джакарту запрос на получение в свое распоряжение авиабазы «Манухуа» после встречи в феврале 2025 года секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу и министра обороны Индонезии Сджафри Сджамсоеддина.

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На сегодняшний день на этой авиабазе размещена 27-я эскадрилья Военно-воздушных сил Индонезии, которая оперирует разведывательными самолетами типа CN235, а также — новосформированное 9-е авиакрыло, у которого сейчас нет собственной авиатехники.

Авиабаза «Манухуа» имеет совмещенную взлетно-посадочную полосу с гражданским аэропортом имени Франса Кайсиепо.

По информации издания, детали запроса России к Индонезии на аренду авиабазы пока не известны. Но ввиду того, что раньше россияне давали запросы на посадку там своих Ил-76 и Ту-95, можно предположить, что «Манухуа» нужна РФ именно под стратегическую авиацию.

Зачем россиянам именно авиабаза «Манухуа»?

Аналитики издания Defense Express считают, что запрос Москвы «на получение базы под дальнюю авиацию может быть продиктован разве что подготовкой Кремля к участию в «большой войне» в Тихоокеанском регионе на стороне Китая, ну потому что авиабаза «Манухуа» буквально «нависает» над Австралией».

Эксперты объяснили, что здесь нет российского мотива «великодержавия», учитывая специфическую историю отношений между Москвой и Джакартой. Так, СССР окончательно потерял свое влияние в Индонезии еще в 1965 году в результате переворота в этой стране. В феврале 2022 года Джакарта окончательно отказалась от планов покупать российские Су-35С, выбрав вместо этого французские Rafale.

Однако уже в январе 2025 года Индонезия присоединилась к блоку БРИКС. А еще эта страна являлась одним из покупателей российской авиатехники в Азии. По информации The Military Balance 2024, на начало 2024 года у Индонезии было два самолета Су-27СК и три Су-27СКМ, два Су-30МК и девять Су-30МК2.

Напомним, желание России разместить военные самолеты возле Австралии вызвало беспокойство в Канберре. Премьер страны Энтони Албанизи обратился за разъяснениями в Индонезию и заявил о нежелании «российского влияния в нашем регионе».