Лавров надеется, что Трамп, если станет президентом, добьется отмены законов Украины о языке и запрете Московского патриархата.

Россия хочет, чтобы Дональд Трамп в случае своего возвращения в Белый дом добился отмены двух законов в Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает российская служба BBC.

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По словам Лаврова, урегулировать войну можно, устранив ее "коренные причины": вступление Украины в НАТО и так называемые мифические "притеснения русскоговорящего населения".

Лавров нагло заявил, что надеется, чтобы Трамп, если станет президентом, добился отмены законов Украины о языке и запрете Московского патриархата.

"Если господину Трампу удастся отменить эти законы, о которых мы говорим, это будет шаг вперед. Это сделать проще простого – взять и проголосовать", – заявил соратник Путина.

По информации российской службы BBC, у Кремля действительно есть список украинских законов, которые Москва требует отменить. Этот список якобы принадлежал проекту соглашения, которое российская и украинская стороны разработали во время переговоров в Стамбуле 15 апреля 2022 года.

Ранее Дональд Трамп рассказал, потребует ли от Зеленского отдать территории в обмен на мир.

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