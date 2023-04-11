Россия хочет лишить студентов права на образование и обменять их дипломы на смерть в украинских полях — отметил Маломуж

Российская Федерация — лишить студентов права получить высшее образование и обменять их дипломы на военную службу и смерть в украинских полях. Однако поможет ли такая мобилизация сформировать какой-нибудь контингент?

Об этом рассказал генерал армии Украины, руководитель Службы внешней разведки Украины (2005-2010 гг.) Николай Маломуж.

"Россия сейчас терпит стратегический дефицит военного и особенно младшего и среднего руководства офицеров. Поэтому сегодня досрочный выпуск указывает на то, что армия не только потеряла сотни тысяч людей, но и, конечно, наша разведка и наши союзники говорят о том, что самые большие потери у командном составе являются решающими на поле боя", — отметил Маломуж.

По его словам, сейчас призыв в России совершается от безысходности, это преступление против своего народа, даже против молодых людей, которых они сегодня досрочно выпускают, да еще и вопреки законодательству РФ, логике, морали, о которых говорят россияне.

"Фактически выходит, что никакой мотивации воевать у них нет, правовых основ тем более, самое главное, что российское руководство и военные командиры высшего звена толкают их на преступления — акты оккупации, агрессии, геноцида и прочее", — добавил эксперт.

Он также отметил, что если речь идет о стратегическом формате, то это и акты террора, которые признаются международным сообществом в отношении всех россиян, начиная с главы Кремля Владимира Путина и завершая молодыми ребятами, вынужденными или даже добровольно под влиянием пропаганды идти на фронт.

По мнению Маломужа, россияне будут выполнять задачи, пока не будут большие потери.

"Их пробудит та ситуация, когда они окажутся на поле боя, когда будут гибнуть по всем направлениям, тем более, не имея элементарных навыков ведения боевых действий, мотивации вести войну. Поэтому протесты могут возникать, когда будет массовое пробуждение", — добавил эксперт.

Если говорить о практике использования таких идей, то это происходит только в тоталитарных государствах, где не считаются с людьми и человеческими жертвами. Здесь Маломуж привел пример нацистской Германии.

"Имеем конкретный пример нацистской Германии, когда набирались молодые ребята — не прошедшие обучение курсанты — и бросались в войну. Но там было противостояние разных систем. А в этой ситуации это четкая завоевательная модель, которая работает даже против элементарной человеческой логики, я уже даже не говорю о правовых принципах. Но они пытаются сейчас даже грамотных ребят сейчас сделать террористами. Это самая главная составляющая", — сказал он.

Массовая вербовка в военных заведениях, по его словам, очень мощная, там никаких альтернатив нет.

"Они находятся под влиянием иллюзии, защищающих Россию от Запада, НАТО, Украины. Надо осознать, что есть реалии, четко установлено, кто и на кого напал, какие акты совершаются и кто вовлекает эту молодежь сегодня в войну, а также какие будут последствия". Конечно, это будут массовые жертвы.Даже спецназ сейчас массово погибает в Украине под Бахмутом, Марьинкой, Авдеевкой, Сватовым, Кременной и на других направлениях., — сказал Маломуж.

Напомним, в России поднялась шумиха из-за нового закона о повестках. Теперь там недовольны созданием единого реестра военнообязанных граждан, ведь повестки будут рассылать в том числе через электронный сервис "Госуслуги".

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