Россия хочет оставить без тепла и света жителей Приднестровья – премьер Молдовы

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что Россия решила оставить жителей Приднестровья без света и тепла посреди зимы, используя газ как политическое оружие.

Таким образом, он прокомментировал решение российского "Газпрома" прекратить поставки газа в Молдову с 1 января.

Он заявил, что Россия превращает в заложников жителей Приднестровья, которое она сама контролирует, незаконно разместив там свои войска.

Речан заявил, что он осуждает подобные действия Кремля и "не признает ни одного якобы долга, признанного недействительным международным аудитом".

Кроме того, он напомнил, что ранее Кишинев провел диверсификацию поставок газа, чтобы снизить зависимость от единого поставщика для Правобережья.

Молдавский премьер пообещал, что власти страны найдет способы справиться с ситуацией и будут в дальнейшем осуществлять поставки газа из других источников, чтобы защитить уязвимых потребителей.

Также он добавил, что правительство Молдовы будет тщательно анализировать правовые варианты, в частности, обращение в международный арбитраж для защиты наших национальных интересов и потребовать возмещения за решение Кремля за нанесенный ущерб для экономики.

Напомним, ранее сообщалось, что "Газпром" прекращает поставки газа в Молдову.

Кроме того, мы ранее информировали, что Молдова готовится к энергетическому кризису, поэтому в стране были введены экстренные меры экономии.

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